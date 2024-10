15. edycja "The Voice of Poland" weszła w etap Bitew, które jak zawsze budzą ogromne emocje nie tylko wśród fanów, ale przede wszystkim wśród trenerów. Tym razem swoją opinią na temat jednego z występów zaskoczył Michał Szpak. 33-letni wokalista w ostatnich odcinkach nie szczędził surowych ocen uczestnikom "The Voice of Poland". Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że jeden z występów naprawdę mocno go poruszył!

"The Voice of Poland": Michał Szpak oniemiał po tym występie

W poprzednim odcinku jurorzy "The Voice of Poland" byli surowi jak nigdy dla uczestników muzycznego talent show. Nie brakowało z ich strony słów krytyki i gorzkich ocen, ale wszystko wskazuje na to, że teraz będzie inaczej. W przedpremierowym fragmencie nowego odcinka programu możemy bowiem usłyszeć, jak Michał Szpak zachwala podopiecznych z drużyny Lanberry, którzy podczas Bitwy wykonali utwór z repertuaru Sanah, „2:00”. Muzyk stwierdził nawet, że ten występ przejdzie do historii programu.

Gratuluję Lanberry, bo to było chyba najbardziej spektakularne duo-trio piosenki, której teoretycznie nie można scowerować. I sądzę, że przejdzie to do historii programu. Kiedy zobaczy to Sanah, to stwierdzi, że czas się zwijać po prostu - stwierdził Michał Szpak

Czyj występ zrobi takie wrażenie na Michale Szpaku? O tym przekonamy się już w najbliższym odcinku "The Voice of Poland", który zobaczymy już w sobotę, 19 października o godzinie 20:00 w TVP2. Tymczasem zobaczcie przedpremierowy fragment odcinka, który jest dostępny w materiale wideo powyżej.

