Alicja Kalinowska to autorka tekstów, kompozytorka, aktorka, a także wokalistka. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z aktualnej roli Kaji Kasprzyk, w którą wciela się w serialu "Na Wspólnej", a fani teatru ze spektakli na deskach Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.

Kim jest Alicja Kalinowska?

Alicja Kalinowska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Studium Musicalowego przy Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Stopień magistra zdobyła na Uniwersytecie Opolskim, specjalizując się w Edukacji Kreatywnej z Medialną. Kalinowska jest współtwórczynią autorskiego projektu muzycznego "Poprzytula", który eksploruje elektronikę i niekonwencjonalne połączenia gatunków muzycznych. Debiutancki album grupy "Pobudzik", ukazał się w maju 2013 roku. "Poprzytula" dotarła do etapu Domów Jurorskich, w III edycji programu X Factor. Zespół wystąpił także w II etapie 33. Przeglądu Piosenki Aktorskiej, w Show Muzycznym Nut Ferment oraz w Kuba Wojewódzki Talk Show.

Alicja Kalinowska była wielokrotnie nagradzana na festiwalach piosenki. W 2008 roku wzięła udział w koncercie Debiuty na 45. KFPP w Opolu z zespołem Alkaline, a rok później zdobyła nagrodę publiczności w Sopocie w konkursie na interpretację utworów Agnieszki Osieckiej "Pamiętajmy o Osieckiej" oraz specjalne wyróżnienie od Marii Kaczyńskiej. Od 2008 roku występuje w Opole Gospel Choir. Występowała również w zespole Soul City, który zasłynął udziałem w II edycji programu X-Factor, dochodząc do ćwierćfinału.

Aktorka od 2014 roku współpracuje z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu, gdzie można ją zobaczyć w takich spektaklach, jak "The Rat Pack, czyli Sinatra z kolegami", "Blaszany bębenek" oraz gościnnie w musicalu "Nine". Do jej ważniejszych występów należą również udział w spektaklu "W 80 dni dookoła świata po 100 latach" w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu oraz w koncercie galowym 33. Przeglądu Piosenki Aktorskiej "Tak jest", w reżyserii W. Kościelniaka. W dyplomowym spektaklu Studium Musicalowego Capitol we Wrocławiu zagrała postać Aliny w przedstawieniu "Ballady na skróty".

Alicja Kalinowska udziela również głosu w projektach muzycznych i współpracuje z artystami polskiej sceny muzycznej. Próbowała też swoich sił w dubbingu, podkładając głos postaci Bibi w personalizowanych piosenkach dla dzieci.

Życie prywatne Alicji Kalinowskiej

Alicja Kalinowska urodziła się w 1984 rok w Opolu. Już jako dziecko zaczęła swoją przygodę z muzyką. Alicja tańczyła i śpiewała w Zespole Pieśni i Tańca Opole. Aktualnie od lat mieszka w Warszawie, gdzie spełnia się zawodowo. Prywatnie od 12 lat związana jest z aktorem Maciejem Maciejewskim. Życie prywatne pary łączy się i przecina z życiem zawodowym. Widać, że Alicja i Maciej to zgrany duet, która robi show, zarówno śpiewając, jak i wcielając się w aktorskie role.

Alicja Kalinowska ostatnimi czasy pojawiła się w muzycznym show "The Voice of Poland", gdzie podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała piosenkę Natalii Przybysz pod tytułem "Nazywam się niebo". Kalinowska podczas bitwy zaśpiewała wraz z Adamem Bidukiem piosenkę "Mercy" z repertuaru Shawna Mendesa, wygrywając ten pojedynek. Już dziś na antenie TVP2 o godzinie 20.00 odbędzie się premierowy odcinek 15. edycji programu "The Voice of Poland ", gdzie zobaczyć będzie można Alicję Kalinowską".

