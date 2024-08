Już we wrześniu na antenie TVP2 wystartuje 15. edycja "The Voice of Poland". Jak wiadomo, w ostatnim czasie Telewizja Polska przeszła sporo zmian i nie zabrakło też roszad wśród prowadzących czy jurorów popularnych programów rozrywkowych. Fani od dłuższego czasu zastanawiali się, jak zatem będzie wyglądał skład trenerski 15. edycji "The Voice of Poland", ale teraz powoli wszystko staje się jasne. Właśnie poznaliśmy kolejnych trenerów!

Oto kolejni trenerzy 15. edycji "The Voice of Poland"

Nowa edycja "The Voice of Poland" ruszy 7 września. Tym samym już po raz piętnasty będziemy śledzić wokalne zmagania uzdolnionych uczestników. Przypomnijmy, że minioną edycję muzycznego talent show wygrał Jan Górka. A kto tym razem sięgnie po tytuł najlepszego głosu w Polsce? O tym przekonamy się za kilka miesięcy, a tymczasem wszyscy zastanawiają się, kto zasiądzie w jury nowej odsłony muzycznego show.

Ostatnio w "Pytaniu na śniadanie" dowiedzieliśmy się, że Lanberry pozostaje w fotelu trenerskim "The Voice of Poland" i zobaczymy ją w 15. edycji show. Teraz przyszedł czas na poznanie kolejnych trenerów nowej odsłony programu. Jak się okazało, to Tomson i Baron po raz kolejny zasiądą w swoim słynnym podwójnym fotelu "The Voice of Poland"!

Tomson i Baron to prawdziwi weterani w jury "The Voice of Poland". Z muzycznym programem są związani od drugiej edycji! Ten duet od zawsze wzbudzał bardzo ciepłe i pozytywne emocje wśród fanów muzycznego show, więc z pewnością wiadomość o tym, że znów zobaczymy ich w "The Voice of Poland" bardzo ucieszy widzów.

Według nieoficjalnych informacji w jury 15. edycji "The Voice of Poland" oprócz Lanberry oraz Tomsona i Barona zobaczymy także Michała Szpaka i Kubę Badacha. Będziecie oglądać nową odsłonę muzycznego show?

