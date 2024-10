Od miesiąca w każdą sobotę widzowie włączają swój ulubiony format muzyczny, jakim jest "The Voice of Poland". Tegoroczna edycja zaskakuje nowymi prowadzącymi oraz składem jurorskim. Teraz przyszedł czas na kolejne zaskoczenie! Okazuje się, że podczas nadchodzącego odcinka powróci coś, co widzowie pokochali w muzycznym formacie. Stanie się to podczas etapu "Bitew". Sprawdźcie szczegóły!

"The Voice of Poland" zaskoczy widzów

Tegoroczna edycja "The Voice of Poland" obfituje w duże emocje, które są spowodowane nie tylko występami uzdolnionych uczestników, ale także doborem składu jurorskiego. Co chwilę dochodzi do zabawnych spięć pomiędzy Michałem Szpakiem, a Kubą Badachiem, co niejednokrotnie bawi widzów do łez.

Co więcej, prowadzącymi nowego sezonu zostali tym razem Maciej Musiał i Paulina Chylewska, którzy już w nadchodzącą sobotę ogłoszą powrót uwielbianego przez widzów elementu muzycznego show. Już w najbliższym odcinku "The Voice of Poland" rozpocznie się etap bitew, który jest jednym z najbardziej ekscytujących. Dodatkowo powrócą... "kradzieże"!

Dzięki Kradzieżom, które fani „The Voice of Poland” uwielbiali w poprzednich sezonach, trenerzy znów będą mieli możliwość uratowania uczestników z innych drużyn, którzy przegrali swoje muzyczne bitwy. Powrót tego elementu z pewnością dostarczy widzom jeszcze więcej nieprzewidywalnych momentów, zwiększając napięcie zarówno dla uczestników, jak i trenerów - Lanberry, Michała Szpaka, Kuby Badacha, Tomsona i Barona. - czytamy w informacji prasowej.

Trzeba przyznać, że w 15. edycji "The Voice of Poland" dochodzi też do wielu wzruszeń, co pokazał niedawno Baron! Aleksander po jednym z występów nie mógł pozbierać myśli i przyznał, że jest bardzo poruszony.

Muszę ci serdecznie podziękować. Ten występ z tatą mnie personalnie wzruszył. Sam jestem tatą od trzech miesięcy i zobaczyłem na tej scenie siebie za lat około dwadzieścia, kiedy ja będę mógł, mam nadzieję wielką i głęboko w to wierzę, podgrywać mojemu synkowi Leonardowi na scenie. Dziękuję ci pięknie. Cudowne to było przeżycie - wyznał wówczas Baron.

Czekacie na nadchodzący odcinek "The Voice of Poland"? Cieszycie się, że "kradzieże" wracają do muzycznego show? W najbliższym odcinku programu emocji na pewno nie zabraknie!

