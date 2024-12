Mało kto wie, że zwyciężczyni "The Voice of Polnad" Anna Iwanek jest autorką humorystycznej piosenki do reklamy marki Apart "Jaka piękna i długa reklama Apartu", która ma prawie cztery miliony wyświetleń na You Tubie. To jednak niejedyne osiągnięcie artystki, a gdy dowiecie się, czym zajmuję się na co dzień - będziecie zaskoczeni!

Kim jest Anna Iwanek, zwyciężczyni 15. edycji programu The Voice of Poland?

Za nami wielki finał 15. edycji programu "The Voice of Poland", który na długo zostanie zapamiętany przez widzów. Tego wieczoru czwórka utalentowanych finalistów zmierzyła się ze sobą, by powalczyć o swoje marzenia. Jednak zwycięzca "The Voice of Poland" mógł być tylko jeden i została nią Anna Iwanek z grupy Kuby Badachy. Uczestniczka show oczarowała trenerów swoim talentem już podczas pierwszego występu kiedy to pojawiła się na przesłuchaniach w ciemno i zaśpiewała "Seven Nation Army" duetu "White Stripes". W sobotni wieczór została zwyciężczynią muzycznego show i sama nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje.

Jeszcze to wszystko procesuję. To, co się wydarzyło, dotrze do mnie pewnie dopiero jutro albo za tydzień. To jest totalne szaleństwo, radość i wdzięczność ogromna! Arcywielce chciałam wszystkim podziękować - widzom, mojej rodzinie i wszystkim, których poznałam w programie. Dzięki Wam ta przygoda była jeszcze wspanialsza! – wyznała wzruszona zwyciężczyni tuż po ogłoszeniu wyników – wyznała wzrusza Anna Iwanek.

Artur Zawadzki/REPORTER

Zwyciężczyni "The Voice of Poland" ma na swoim koncie wiele sukcesów muzycznych jeszcze zanim pojawiła się w programie. Piosenkarka zaśpiewała utwór "Miasto", który promował film "Miasto 44" Jana Komasy. Piosenka okazała się wielkim hitem i na You Tubie ma już prawie 30 milionów wyświetleń. To jednak nie jedyny znany utwór, w którym mogliście usłyszeć głos zwyciężczyni muzycznego show. Anna Iwanek jest autorką humorystycznej piosenki do reklamy marki Apart. Słowa "Jaka piękna i długa reklama Apartu" znali niemal wszyscy Polacy.

Był 2020 rok, to był smutny czas, bo był COVID-19, wszyscy siedzieli w domach, było przykro, smutno i nudno. Wtedy pojawiła się reklama świąteczna, bardzo piękna... i długa. Powstał pomysł: ''Hej, dodajmy coś od siebie do tej reklamy!''. I tak w klubie komediowym powstał plan: Mateusz Lewandowski napisał tekst, (...) Maciek Fała skomponował muzykę, a ja sobie wymyśliłam melodię i u Maćka Chwały w szafie nagrałam to. – powiedziała Anna w wywiadzie dla Kozaczka.

Iwanek pochodzi z rodziny cukierników i zdobyła nawet tytuł czeladnika w tym zawodzie. Od lat artystka działa w branży gastronomicznej i razem z przyjaciółmi otworzyła własny lokal w Warszawie. Choć na brak pracy i obowiązków z pewnością nie może narzekać, to jednak zawsze znajdzie czas dla muzyki. Mamy nadzieje, że po wygranej w muzycznym show jej kariera rozbłyśnie.

