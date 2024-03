Ciąg dalszy zmian po rewolucji w Telewizji Polskiej! Okazuje się, że po kanałach informacyjnych i uwielbianym przez widzów "Pytaniu na śniadanie" przyszła pora na programy rozrywkowe i na pierwszy ogień poszedł program "The Voice of Poland". Format nadal będzie kontynuowany w telewizyjnej Dwójce? Już wszystko jasne!

Wielkie zmiany dotkną "The Voice of Poland". A "The Voice Kids"?

Nadchodzą wielkie zmiany w "The Voice of Poland"! Jak informuje serwis wirtualnemedia.pl kolejne edycje programu będą nagrywane w nowym miejscu, a nie jak dotychczas w ATM Studio. To jednak nie wszystko, bo w programie pojawią się też zmiany kadrowe i niektórzy prowadzący, a nawet jurorzy mogą się pożegnać z "The Voice" od przyszłego sezonu:

Telewizja Polska chce w tym roku kontynuować formaty 'The Voice of Poland', 'The Voice Senior' i 'The Voice Kids', ale czekają je zmiany personalne. Programy mają przenieść się do nowego studia, które powstaje w kończonym właśnie gmachu TVP informuje serwis wirtualnemedia.pl

Fot. Mateusz Grochocki/East News

Nowy budynek Telewizji Polskiej ma zostać oddany do użytku już w maju 2024 roku, ale mogą pojawić się opóźnienia, dlatego pierwsze przesłuchania w ciemno mają odbyć się w sierpniu. Wygląda na to, że każdy z trzech formatów jest bezpieczny i widzowie nadal będą mieli okazję oglądać wokalne bitwy uczestników. A jeśli chodzi o składy jurorskie, to na przestrzeni lat wielokrotnie się zmieniały, dlatego ten temat nie jest zaskoczeniem.

mat.pras

Jesteście ciekawi "The Voice of Poland" w nowej odsłonie?

