Paweł Tymiński wzruszał trenerów The Voice of Poland od pierwszej chwili, gdy pojawił się w programie. Śpiewając „O sobie samym” nadał temu utworowi zupełnie nowe życie. Emocji nie brakowało też, gdy Edyta Górniak w Bitwach zestawiła go z jednym z faworytów tej edycji – Marcinem Czyżewskim. W Nokaucie Paweł zaśpiewał utwór Nieznajomy.

Reklama

Edyta Górniak była bliska łez! Wstała pod koniec wykonania Pawła. Wokalista uwiódł ją śpiewem

Jezu, Paweł. Strasznie mnie wzruszyłeś. To było Twoje najpiękniejsze wykonanie ze wszystkich jakie słyszałam. Dzisiaj pokazałeś wszystko o czym rozmawialiśmy, o trzymaniu emocji na wodzy. Ja wiem, że Ty masz ogrom tych emocji, ale dzisiaj dawkowałeś to w taki sposób, że jestem na granicy płaczu. To znaczy, że to jest właśnie ten klucz dla Ciebie. To było przepiękne!

Niestety, Paweł nie przeszedł dalej. Tomson i Baron wybrali innego uczestnika show - Patryka Glinkę.

Patryk Glinka jest piątym uczestnikiem z drużyny Tomsona i Barona w odcinkach na żywo! Zaskoczeni?

Posted by Voice of Poland TVP on 31 październik 2015

Zobacz: Andrzej Piaseczny wybrał najprzystojniejszego uczestnika tej edycji The Voice of Poland!

Zobacz także

Relacja z całego odcinka The Voice of Poland z nokautami

Paweł Tymański w The Voice of Poland:

Materiały prasowe Voice of Poland

Tomson i Baron:

Edyta Górniak: