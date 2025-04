Gabriela Pacholarz, była uczestniczka popularnego programu „Top Model”, zaskoczyła swoich fanów radosną wiadomością – jest w drugiej ciąży! Młoda kobieta, która na co dzień realizuje swoją karierę zawodową jako fryzjerka w Warszawie, oczekuje drugiego dziecka. Partnerką i ojcem jej pociechy jest Tadeusz Seibert, finalista dziesiątej edycji programu „The Voice of Poland”. To kolejny piękny rozdział w ich wspólnym życiu, które pełne jest emocji i sukcesów.

Gabriela Pacholarz ogłasza drugą ciążę

Gabriela Pacholarz po raz kolejny dzieli się radosną nowiną z fanami. Po urodzeniu córki Róży w grudniu 2021 roku, para zdecydowała się powiększyć rodzinę. Ciąża Gabrieli to wyjątkowy czas, pełen nadziei i radości, o czym sama chętnie mówi. Choć na razie nie ujawnili szczegółów dotyczących płci dziecka, fani tej pary nie mogą się doczekać, aż będą mogli poznać nowego członka rodziny.

Gabriela i Tadeusz niechętnie dzielą się z mediami szczegółami swojego życia prywatnego, ale to właśnie w takich momentach pokazują, jak bardzo są ze sobą związani. Ich związek od zawsze budził zainteresowanie, a wiadomość o ciąży stała się powodem do gratulacji od wielu osób, zarówno fanów, jak i innych celebrytów.

Kwiat szczęścia najpiękniej rozkwita, gdy opromienia go światło miłość – napisała na Instagramie Pacholarz.

Kim jest Tadeusz Seibert – ojciec dziecka Gabrieli Pacholarz?

Tadeusz Seibert, znany z finału dziesiątej edycji „The Voice of Poland”, to mężczyzna, który nie boi się głośno mówić o swojej miłości do Gabrieli. Choć nie tak często pojawia się w mediach, to jego kariera artystyczna i liczne sukcesy w branży muzycznej mówią same za siebie. Seibert od lat jest związany ze światem show-biznesu, jednak w tym przypadku to jego życie prywatne, a dokładniej związek z Gabriela Pacholarz, stało się tematem numer jeden.

Ich historia miłosna to nie tylko miłość do siebie, ale także do muzyki, sztuki i życia pełnego wyzwań. Dziecko, które para oczekuje, z pewnością będzie miało artystyczne geny po obojgu rodzicach. Tadeusz, oprócz swojej kariery muzycznej, angażuje się także w organizację różnych eventów, co tylko potwierdza, jak bardzo zróżnicowane są jego pasje i zainteresowania. Jego wsparcie i obecność przy Gabrieli są nieocenione, szczególnie w tym wyjątkowym okresie.

Gabriela Pacholarz i Tadeusz Seibert zostaną rodzicami po raz drugi

Gabriela i Tadeusz są już rodzicami córeczki Róży, która przyszła na świat w grudniu 2021 roku. Ich pierwsza pociecha stała się oczkiem w głowie rodziców, a para chętnie dzieliła się radosnymi chwilami związanymi z narodzinami dziecka. Wiele osób z niecierpliwością czekało na kolejne informacje dotyczące życia rodzinnego Gabrieli i Tadeusza, a teraz, po ogłoszeniu drugiej ciąży, emocje sięgnęły zenitu.

Choć na razie para nie ujawnia daty porodu ani szczegółów dotyczących płci drugiego dziecka, wiadomo, że rodzina już teraz jest pełna miłości i radości. Róża, starsza siostra, również staje się coraz bardziej świadoma roli, jaką będzie miała w rodzinie, i chociaż jest jeszcze mała, to z pewnością nie może się doczekać, aż pozna swoje rodzeństwo.

