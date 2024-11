Podczas jednego z odcinków popularnego programu "The Voice of Poland" Aleksander Milwiw-Baron popełnił błąd, który szybko stał się jednym z najgłośniejszych momentów show. Juror w rozmowie o jednym z uczestników wspomniał o legendarnym Eltonie Johnie, nawiązując do jego stylu muzycznego. W pewnym momencie Baron stwierdził, że muzyk nie żyje! Co dokładnie powiedział?

Reklama

Wpadka Barona w The Voice of Poland. "Uśmiercił" żyjącego artystę!

W jednym z ostatnich odcinków programu "The Voice of Poland" emitowanego przez TVP doszło do niecodziennej sytuacji. Aleksander Milwiw-Baron, znany jako jeden z jurorów show, wygłosił nieprawdziwe stwierdzenie o śmierci Eltona Johna. Słowa Barona wywołały natychmiastową reakcję w sieci i w mediach, gdzie zaczęto podkreślać powagę gafy. Mąż Sandry Kubickiej, podczas komentowania występu jednego z uczestników - Mikołaja - odniósł się do żyjącego artysty w czasie przeszłym, co szybko zostało wychwycone przez publiczność i uczestników programu.

Mikołaj, masz niesamowitą łatwość i śpiewność w przechodzeniu z wysokiego rejestru w falsety. To po prostu dla ciebie jest jak kolejny dźwięk do zaśpiewania. I to, co Tomuś przed chwilą powiedział - masz taką swobodę i 'wywalone'. Ja wiem, ile cię to kosztuje stresu, chcesz wypaść jak najlepiej. Ta piosenka, chociaż łatwa i lekka, wcale do najłatwiejszych do zaśpiewania nie należy, chociażby ze względu na te falsety - mówił Baron.

Nagle z ust Aleksandra Barona padły zaskakujące słowa.

Szacunek dla Eltona Johna, świętej pamięci. Co? - syptał, patrząc na miny pozostałych jurorów, szybko zrozumiał swój błąd.

Informacja ta była jednak całkowicie nieprawdziwa, co od razu wyłapał Michał Szpak, nie dowierzając w to, co usłyszał. Elton John to ikona muzyki rozrywkowej i jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów w historii, a utwory takie jak "Your Song, Rocket Man" czy "Candle in the Wind" stały się klasykami. Artysta, którego „uśmiercił” Baron, nie tylko cieszy się ogromną popularnością, ale również aktywnie działa na rzecz różnych inicjatyw charytatywnych, a w ostatnich latach Elton John zakończył swoją wielką trasę koncertową "Farewell Yellow Brick Road". Był to jeden z największych projektów w jego karierze, który obejmował setki koncertów na całym świecie.

Świętej pamięci? - dopytał Michał Szpak.

Artur Zawadzki/REPORTER

Aleksander Baron sam nie mógł uwierzyć w to, co powiedział.

Ja tak powiedziałem? Nie, to niemożliwe - oznajmił.

Tomson nie ukrywał, że słowa jego kolegi go początkowo wystraszyły.

Wystraszyłeś, ale lećmy dalej - stwierdził.

Reklama

Zobacz także: Baron o występie Sandry Kubickiej w "Tańcu z gwiazdami". "Wiem, ile ją to kosztowało"