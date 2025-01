Lanberry, znana polska piosenkarka, zaskoczyła swoich fanów, publicznie pokazując swojego partnera. Okazało się, że serce artystki skradł Ernest Staniaszek – utalentowany wokalista, gitarzysta i finalista trzeciej edycji "The Voice of Poland". Para przez długi czas trzymała swój związek w tajemnicy, jednak teraz wokalistka postanowiła podzielić się swoim szczęściem z całym światem i opublikowała ich wspólne kadry z wakacji w Tajlandii.

Lanberry po raz pierwszy pochwaliła się ukochanym

Lanberry, a właściwie Małgorzata Uściłowska pierwsze kroki stawiała na YouTubie, gdzie udostępniała swoje covery. Jako młoda wokalistka spróbowała swoich sił w 3. edycji "The Voice of Poland" ale bez powodzenia, a rok później mogliśmy zobaczyć ją w "X-Factor". Od tego czasu bardzo dobrze sobie radzi i wydała wiele hitów takich jak "Dzięki, że jesteś" czy "Co ja robię tu". Od 2022 roku została również trenerką "The Voice of Poland", który jeszcze bardziej nakręcił jej popularność. Ostatnio wokalistka wypoczywała w słonecznej Tajlandii, z której chętnie chwaliła się zdjęciami. Na ostatnich podzieliła się w końcu kadrem ze swoim ukochanym Ernestem Staniaszkiem, który jest finalistą trzeciej edycji "The Voice of Poland".

Związek Lanberry i Ernesta Staniaszka przez długi czas pozostawał poza zasięgiem mediów. Para zdecydowała się na zachowanie prywatności, co w przypadku znanych osób jest często trudnym wyzwaniem. Dopiero niedawno postanowili publicznie podzielić się informacją o swojej relacji, zaskakując wszystkich. Decyzja o ujawnieniu związku spotkała się z dużym zainteresowaniem. Lanberry, która wcześniej unikała rozmów o swoim życiu prywatnym, opublikowała wspólne zdjęcia z partnerem. Dla wielu fanów artystki był to moment przełomowy, pozwalający poznać ją z bardziej osobistej strony.

Baterie na ten rok w pełni naładowane – napisała artystka.

Kim jest partner Landberry?

Partnerem Lanberry jest Ernest Staniaszek, który zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu "The Voice of Poland", gdzie dotarł do finału. Udział w show okazał się przełomowym momentem w jego karierze, otwierając mu drzwi do nowych możliwości artystycznych. Ernest jest wszechstronnie utalentowany – nie tylko jako wokalista, ale również gitarzysta i autor tekstów. Studiował realizację dźwięku na Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.

W 2023 roku, w rozmowie z Wirtualną Polską, Lanberry wyznała, że miłość ją uskrzydla i inspiruje do tworzenia muzyki. Opisała relację jako szczęśliwą i zdrową, ujawniając, że jej początki były przypadkowe, choć od pierwszych chwil znaleźli wspólny język. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że chodzi o Ernesta:

To była totalnie przypadkowa historia. Co prawda, kojarzyliśmy się wcześniej, ale ten kontakt stał się znacznie bliższy dość nieoczekiwanie. Praktycznie od razu znaleźliśmy wspólny język. Do tego stopnia, że naprawdę czasami kończymy swoje zdania. To właśnie urok początkowego etapu związku. Związku, który się pięknie rozwija - opowiadała jakiś czas temu wokalistka.

