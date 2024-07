Wszyscy usłyszeli o Sarze Girgis po raz pierwszy kiedy Edyta Górniak specjalnie dla niej postanowiła złamać zasady programu. W 6. edycji The Voice of Poland Trenerzy mogli do swojej drużyny przyjąć nie 12, a 14 osób. Głos Sary Girgis tak zauroczył Edytę Górniak, że postanowiła iść o krok dalej i przyjąć pod swoje skrzydła 15 osobę!

Na etapie "Bitew" Sara zmierzyła się z Aną Andrzejewską w piosence Sarsy. Wszyscy myśleli, że starcie Any Andrzejewskiej i Sary Girgis będzie prawdziwym hitem. Niestety, Ana zapomniała tekstu, a Sara nie pomogła jej w występie. Obie Panie spotkały się z największą, w historii programu krytyką. Ana Andrzejewska przeszła do kolejnego etapu, a przeprosiny Sary zrobiły tak duże wrażenie na Tomsonie i Baronie, że zabrali ją do kolejnego etapu. Teraz stanie na scenie w trakcie Nokautów i zaśpiewa utwór "We are the people" – Empire of the Sun.

Czy uda jej się wejść do odcinków Live?

