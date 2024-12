Program "The Voice od Poland" cieszy się ogromną popularnością, nic dziwnego, w końcu doczekał się aż 15. edycji. Wielu utalentowanych wokalistów wzięło udział w programie, ale zwycięzca może być tylko jeden. W 15. edycji została nią Anna Iwanek, co znacznie podzieliło internautów. Jedni byli zadowoleni z takiej decyzji, a drudzy byli przekonani, że to Kacper Andrzejewski zasłużył na wygraną.

Burza po werdykcie "The Voice of Poland"

W sobotę, 30 listopada odbył się finał jubileuszowej 15. edycji "The Voice of Poland" w którym o zwycięstwo walczyli: Iza Płóciennik, Anna Iwanek, Mikołaj Przybylski i Kacper Andrzejewski. Jednak tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, 50 tysięcy złotych i wymarzony kontrakt płytowy mógł powędrować tylko do jednej osoby. Zwyciężczynią "The Voice Of Poland" została Anna Iwanek z teamu Kuby Badachy. Utalentowana wokalistka oczarowała nie tylko trenerów, ale widzów, którzy zdecydowali, że to właśnie jej należy się wygrana.

Artur Zawadzki/REPORTER

Drugie miejsce w 15. edycji "The Voice of Poland" zajął Mikołaj Przybylski, który był podopiecznym Michała Szpaka. Warto podkreślić, że według bukmacherów był jednym z dwóch głównych kandydatów do zwycięstwa.

Uwielbiam Mikołaja za to, że jest bezkompromisowy - cały czas idzie wyznaczoną ścieżką. Wizerunek, który jest ujmujący i magnetyzm, który posiada - niewiele musi zrobić, a cały czas wzrok jest na nimi skupiony – mówił o swoim podopiecznym Michał Szpak.

Trzecie miejsce zajął Kacper Andrzejewski z drużyny Tomsona i Barona. To właśnie po jego odpadnięciu internauci najbardziej się oburzyli twierdząc, ze to właśnie on był numerem jeden w programie.

Był bezsprzecznie najlepszy

Powinien wygrać. Jego Purple Rain był imponujący. Prince byłby dumny z tego covera. Jego Yesterday było genialne. Bardzo szkoda, że odpadł na 3 miejscu

Jak dla mnie powinien być na 1. Wspaniały . The best

Żenada... Najlepsi odpadają. Iza i Kacper zdecydowanie byli faworytami w tym finale. Nie wiem, co tu się dzieje, ale w dniu dzisiejszym jakość tego programu spadła...

Jestem w szoku. Dwa najlepsze głosy odpadły, Kacper był bezbłędny dzisiaj, nie rozumiem jak mógł nie przejść dalej – piszą internauci.

A Waszym zdaniem kto powinien wygrać 15. edycja "The Voice of Poland"?

