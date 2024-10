Po nowym odcinku "The Voice of Poland" aż zawrzało w komentarzach, a to wszystko przez decyzje jednej z trenerek — Lanberry. W minionym odcinku odbyły się tzw. bitwy i do jednej z nich przystąpiły siostry Maja i Zuzia Jabłońskie oraz Wiktoria Kuczyńska. Wokalistka musiała wybierać pomiędzy dziewczynami, a jej decyzja spotkała się z ostrą falą krytyki. Internauci twierdzą również, że szanse nie były wyrównane.

Reklama

Burza w komentarzach po odcinku "The Voice of Poland"

Program "The Voice of Poland" jest jednym z najchętniej oglądanych muzycznych talent show w Polsce. Widzowie chętnie zasiadają w sobotę przed telewizory, by zobaczyć utalentowanych muzyków i jurorów, którzy również wywołują sporo emocji w programie. W 15. edycji show w jury zasiadają m.in. Michał Szpak, Lanberry, Tomson i Baron i Kuba Badach. Jeszcze przed emisją "The Voice of Poland" wszyscy rozpisywali się o rzekomym konflikcie pomiędzy Kubą Badach i Michałem Szpakiem. Panowie lubią się ze sobą droczyć, ale to sprawia, że program staje się o wiele ciekawszy.

W minioną sobotę w odcinku "The Voice of Poland" przyszedł czas na "Bitwy". Uczestnicy show zmierzyli się ze sobą i walczyli o miejsce w programie. Siostry Maja i Zuzia Jabłońskie stanęły do bitwy z Wiktorią Kuczyńską i zaśpiewały wspólnie utwór Sanah "2:00". Trzeba przyznać, że dziewczyny dały czadu na scenie, a ich wykonanie tego utworu było po prostu bajeczne.

Maja, Zuzia i Wiktoria stworzyły tercet pełen harmonii i emocji. Wiktoria walczyła dzielnie, ale to siostry Jabłońskie poruszyły serce Lanberry i przeszły dalej — czytamy na Instagramie.

Decyzją Lanberry w programie pozostały siostry Jabłońskie, co mocno oburzyło widzów. Wielu z nich stwierdziło, że Wiktoria lepiej zaśpiewała na scenie i to właśnie ona powinna przejść dalej. Inni stwierdzili zaś, że to nie było fair, że dwie uczestniczki stanęły do bitwy z jedną.

Nie wiem... Mieszane uczucia pod względem fair play. Dla mnie Wiktoria top, a sama rywalizacja średnio sprawiedliwa. Jeden głos na dwa...

Ogromnie niesprawiedliwy wybór, ale co kto woli siostry są mdłe, wybaczcie. Wiktoria bardzo ładny wokal wyróżniała się, potrafiła zawładnąć głosem, mam wrażenie, że siostry próbowały ja zagłuszyć... Wybór jest prosty Wiktoria jest w mojej opinii wygraną

Mi bardziej podobała się Wiktoria. Moim zdaniem zaśpiewała o wiele lepiej od sióstr, które dla mnie nie zawsze dobrze brzmiały

Wszystkie ładnie zaśpiewały, ale jak bym miała wybrać to Wiktorię... Ogólnie kiepskie podejście dwie na jedną .... No ale to jest moje zdanie.. — piszą internauci.

A wy oglądaliście bitwy w "The Voice of Poland"? Zgadzacie się z decyzjami jury?

Reklama

Zobacz także: Do drużyny Lanberry trafiła partnerka jej gitarzysty. Tak się tłumaczy: "Świat muzyczny jest stosunkowo mały"