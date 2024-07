Podczas przesłuchań w ciemno w The Voice of Poland zachowanie i pewność siebie Macieja Grendy zawstydziła Edytę Górniak, w Bitwach przegrał pojedynek na ringu. Wygląda na to, że Maciek ma szczęście, a jego potencjał widzi Andrzej Piaseczny, który postanowił go uchronić przed śpiewaniem w nokaucie i od razu zaprosił do śpiewania w odcinkach na żywo!

Ostatniej osobie, której chciałbym zagwarantować taki bezpieczny spokój jest ktoś, kto musi mi obiecać, że zrobi naprawdę wszystko, że zasługuje na ten spokój. Zrobi naprawdę wszystko, żeby postęp, którego chcemy być świadkami, był ogromny. Ta obietnica musi być naprawdę duża - powiedział Andrzej Piaseczny.

Relacja z całego odcinka z nokautami w The Voice of Poland.

Macieja Grenda w programie The Voice of Poland:

Andrzej Piaseczny i Edyta Herbuś:

Grupa Andrzeja Piasecznego, która przeszła do odcinków na żywo The Voice of Poland:

Karolina Leszko, William Prestigiacomo, Maciej Grenda, Krzysztof Bobecki, Piotr Tłustochowicz!!! Drużyna Andrzeja Piasecznego w odcinkach na żywo szóstej edycji The Voice of Poland!!!

Posted by Voice of Poland TVP on 31 październik 2015