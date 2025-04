Ostatnio zrobiło się głośno na temat zachowania Macieja Peli. Były Agnieszki Kaczorowskiej nie szczędził sobie czułości z uczestniczką show "Love Never Life". Co się okazuje, parę tygodni temu Pela bawił się u boku innej celebrytki znanej z "The Voice of Poland".

Maciej Pela u boku Izebeli Płóciennik z „The Voice of Poland”

Izabela Płóciennik to uczestniczka programu „The Voice of Poland”. Wokalistka zdobyła rozpoznawalność dzięki swoim występom w popularnym muzycznym show, ale do tej pory nie była kojarzona z medialnymi romansami. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy na jednej z imprez pojawiła się w towarzystwie Macieja Peli.

Według informacji opublikowanych przez serwis Pudelek, Izabela Płóciennik i Maciej Pela zaledwie miesiąc temu, bo 15 maja bawili się razem w jednym z warszawskich lokali. W relacji wskazano, że ich zachowanie szybko zwróciło uwagę gości obecnych na miejscu. Według doniesień Izabela Płóciennik i Maciej Pela nie szczędzili sobie czułości podczas imprezy. Informator portalu ujawnił, że para przytulała się, całowała i tańczyła przez całą noc. Ich zachowanie miało wyraźnie sugerować, że są sobą bardzo zainteresowani.

Maciek na urodziny Vogule Poland przyszedł z kobietą, którą kojarzę z telewizji. Obściskiwali się całą noc, całowali i tańczyli. Nie zwracali uwagi na nikogo i na nic. Po kilku godzinach razem wyszli za rękę z imprezy. W sumie byli tam niemal do końca. Bawili się pod samą sceną, chętnie zbijali piątki i gadali z innymi - wyjawił informator Plotka.

Szaleństwa Peli po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską

Relacja między Maciejem Pelą a Izabelą Płóciennik przyciąga uwagę także z uwagi na niedawne rozstanie tancerza z Agnieszką Kaczorowską. Ich rozwód był szeroko komentowany w mediach, a Pela otwarcie mówił o tym, że przechodził trudny czas i potrzebował terapii.

Zaczęliśmy spotykać się w grudniu ubiegłego roku. Rozstaliśmy się 2 kwietnia. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu dłużej kontynuować tej relacji - poinformowała Jastrząb Post Izabela Płóciennik.

Zarówno tancerz, jak i wokalistka nie dzielili się swoją relacją publicznie – unikali wspólnych publikacji w mediach społecznościowych i nie komentowali swojego życia prywatnego. Ich rozstanie miało miejsce tuż po ceremonii wręczenia nagród „Jupitery roku”. To właśnie po tym wydarzeniu Maciej Pela został zauważony w intymnej atmosferze z Paulą Wicherską, znaną z reality show „Love Never Lies”. Dwa tygodnie później do sieci trafiły zdjęcia, które ukazywały ich wspólne chwile.

