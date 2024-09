W sobotę, 14 września wyemitowano kolejny odcinek „The Voice of Poland”. Popularny format muzyczny wrócił do TVP w odświeżonej formie. Do produkcji dołączył Kuba Badach, który usiadł w fotelu trenera. W roli prowadzącego wrócił Maciej Musiał. W tego typu programach widzowie co jakiś czas nie zgadzają się z jurorami i ostro komentują ich decyzje. Tym razem jednak fani byli oburzeni zachowaniem jednej z uczestniczek, która przerwała wypowiedź Badacha.

Reklama

Widzowie „The Voice of Poland” oburzeni zachowaniem uczestniczki

Występ Soni zwrócił na siebie uwagę wszystkich trenerów „The Voice of Poland. Dziewczyna zaprezentowała na scenie utwór sanah i sprawiła, że cztery czerwone fotele się odwróciły. Najbardziej walczył o nią Michał Szpak. Dużego zainteresowania nie kryła też Lanberry. Umiejętności Soni zeszły jednak na dalszy plan, ponieważ widzowie skupili się na jej „gwiazdorzeniu”.

Widzom szczególnie nie spodobało się jej zachowanie wobec Kuby Badacha. Sonia popisywała się, zamiast słuchać trenera, w pewnym momencie przerwała jego wypowiedź swoim śmiechem. Maciej Musiał postanowił zareagować.

Kuba Badach Pawel Wodzynski/East News

Ale Kuba mówi ładne, mądre rzeczy. Nie można tak – powiedział aktor.

Uczestniczka ignorowała krytykę Kuby Badacha. Ten nie mógł też za bardzo liczyć na wsparcie innych trenerów, którzy także przerywali jego wypowiedź żartami. Cała sytuacja jednak wcale nie wydała się zabawna dla widzów. Fani dali jasno do zrozumienia w komentarzach, co sądzą o takim zachowaniu.

Nie spodobało mi się, jak nie wysłuchała pana Kuby do końca.

Mądrzejsza od trenerów, kiepsko wyszło.

Wykonanie piosenki super, a później podczas wypowiedzi i jej zachowania niestety czar prysł…

Masakra zachowanie, niekulturalne. Niestosowne, dziecinne, bez pokory. Bardzo pewna siebie w negatywnym tego słowa znaczeniu, żenada.

Trenerzy "The Voice of Poland" Artur Zawadzki/REPORTER

Jako uczestniczka powinna skupić się na śpiewie i to jej wyszło bardzo dobrze… ale rozmowa z Kubą trochę chamskie… trochę więcej pokory.

Jak chciała zabłysnąć, to mogła się jeszcze brokatem obsypać. To, co powiedziała Badachowi, było chamskie.

Bardzo słabe zachowanie w stosunku do Kuby Badacha. Zero pokory i kultury.

Jak na razie faworytką wydaje się inna uczestniczka. Brawurowy występ Izabeli Płóciennik w „The Voice of Poland” oczarował widzów oraz jury.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: To oni wygrają "Taniec z gwiazdami"? Taneczne popisy Filipa Bobka i Hanny Żudziewicz zapierają dech!