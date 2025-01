Daniel Borzewski- Mister Polski i półfinalista "The Voice of Poland" postanowił spróbować swoich sił i pojechał na preselekcje do Eurowizji! Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Daniel pragnie reprezentować inny kraj- San Marino! Zobaczcie sami!

Daniel Borzewski reprezentantem San Marino na Eurowizji 2025?

Mister, wokalista, tancerz i influencer- Daniel Borzewski nagrał film, w którym opowiedział swoim fanom o przygodzie, którą postanowił przeżyć na własnej skórze. Jego marzenie muzyczne w programie "The Voice of Poland" zostało spełnione i mężczyzna doszedł aż do półfinału, mimo że trenerzy nie dawali mu zbyt dużych szans. Teraz Daniel postanowił odhaczyć kolejne marzenie ze swojej listy i poleciał na castingi aż do San Marino. Jak sam twierdzi- chce reprezentować ten kraj na zbliżającej się wielkimi krokami Eurowizji!

Poleciałem do San Marino spełniać swoje muzyczne marzenia! Udział w konkursie Una Voce Per San Marino to niesamowita przygoda i pierwszy krok do reprezentacji tego pięknego kraju na Eurowizji 2025! Jestem wdzięczny za możliwość odkrycia tego wspaniałego państwa – niesamowite widoki, cudowni ludzie i niezapomniane doświadczenia. San Marino, dziękuję za tę szansę i za inspirację do dalszego rozwoju muzycznego. - czytamy w social mediach.

Fani Daniela są zachwyceni pomysłem i wspierają go w tej niezwykłej przygodzie! Jeśli Daniel Borzewski będzie reprezentował San Marino wówczas Polacy będą mogli oddawać na niego swoje głosy!

Nie no ja już mam swojego faworyta na Eurowizję! Musisz jechać!!

brawo Daniel ! Niezły challenge sobie wymyśliłeś!

Kim jest Daniel Borzewski?

Daniel Borzewski to młody piosenkarz i uczestnik jednego z najpopularniejszych programów muzycznych w Polsce – "The Voice of Poland". Zdobył rozpoznawalność dzięki swojemu udziałowi w tej produkcji, gdzie zaprezentował swoje umiejętności wokalne przed szeroką publicznością. W ostatnim czasie jego nazwisko wzbudziło liczne emocje, zarówno pozytywne, jak i kontrowersyjne, w mediach oraz wśród internautów.

Wcześniej zasilał skład grupy tanecznej Agustina Egurroli i tańczył podczas największych eventów i programów w Polsce. W 2019 roku został Misterem Polski i tym samym przyciągnął wiele fanek na swoje social media!

W ostatnim czasie Daniel Borzewski ogłosił swój udział w preselekcjach do Eurowizji 2025, organizowanych w San Marino. Decyzja ta spotkała się z różnorodnymi reakcjami w sieci, od entuzjazmu po krytykę. Udział w konkursie międzynarodowym to krok, który może otworzyć nowe możliwości w jego karierze muzycznej.

Trzymacie kciuki za Daniela?

