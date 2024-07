1 z 11

Kwieciste sukienki czas pochować do szaf - tegoroczna jesień upłynie pod znakiem drapieżnych cętek! To jedna z silniejszych tendencji nadchodzącego sezonu - wystarczy spojrzeć na gwiazdy, które już podchwyciły ten trend (zobacz: Gwiazdy pokochały...dzikie koty! Która najlepiej nosi ten gorący trend?). Dzikie wzory nosimy od rana do wieczora, dla odważnych - w wersji total look. Jeśli nie jesteś do nich przekonana, postaw na jeden drapieżny element: spódnicę, buty, torebkę lub...perfumy! Przejrzeliśmy sklepy w poszukiwaniu rzeczy z tym modnym motywem. Znajdziesz coś dla siebie? :)

