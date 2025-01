Typując swój must have na chłodne miesiące, bezsprzecznie warto kierować się wyborami gwiazd - a te coraz śmielej zastępują klasyczne płaszcze z wełny bardziej ekstrawaganckimi projektami. Dzięki temu trudno oderwać od nich wzrok.

Skórzany płaszcz w stylu Roksany Węgiel - modowy hit na zimę i wczesną wiosnę 2025

Wełniane płaszcze doczekały się wreszcie godnej konkurencji. W tym sezonie na topie jest skóra - zarówno naturalna, jak i ekologiczna. Roksana Węgiel udowadnia, że to wybór tak samo stylowy, jak praktyczny. Opatulona czarnym płaszczem maxi zapozowała na tle zuryskiego krajobrazu, a efektami sesji podzieliła się ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Piosenkarka zdecydowała się zestawić płaszcz z jeansami z szerokimi nogawkami i gładkim topem, a całość dopełniła botkami w motocyklowym stylu. Efekt, jaki uzyskała, bezsprzecznie zachwycił jej obserwatorów. Trudno oprzeć się pokusie wykorzystania jej pomysłu na stylizację. Apetyt fashionistek powinien wzbudzić zwłaszcza jej płaszcz. Dobra wiadomość jest taka, że podobne projekty można znaleźć w sklepach w bardzo przystępnych cenach.

Długi płaszcz ze skóry w brązowo-burgundowej odsłonie - wybór Anny Lewandowskiej

Wyjątkowy potencjał skórzanych okryć wierzchnich doceniła także Anna Lewandowska. Uznana trenerka poszła jednak o krok dalej i klasyczną czerń zastąpiła wpadającym w burgund odcieniem brązu. Jej płaszcz to kwintesencja miejskiego szyku - zwłaszcza, gdy zestawi się go z sukienką maxi z golfowym kołnierzem i kozakami na obcasie. Gdzie szukać podobnych modeli? Na pewno w kolekcji Reserved, choć to niejedyna marka, która podąża za trendami. Warto przyjrzeć się także propozycjom Renee i Born2Be.