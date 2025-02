Najnowszą kampanię stworzyła agencja Team Laird, a także duet słynnych i zdolnych fotografów, Mert i Marcus. Możemy podziwiać w niej Davida Beckhama, który podjeżdża klasycznym samochodem sportowym pod nowojorski apartament. Wchodzi do środka i relaksuje się przy dźwiękach utworu „In the Air Tonight” Phila Collinsa. Zdejmuje niewygodny garnitur, zostając w samych czarnych bokserkach BOSS ONE Bodywear. Rozpala kominek, ćwiczy, a następnie idzie pod prysznic. Przez cały czas obserwują go zaciekawieni sąsiedzi.

Modele, które dodają pewności siebie

To kamień milowy i zupełnie nowy rozdział w naszym długoterminowym, strategicznym partnerstwie z Davidem Beckhamem. To również potwierdzenie naszego wspólnego oddania stylowi i doskonałości. Bodywear to kultowe produkty. Dzięki nowej kampanii chcemy inspirować klientów i miłośników marki na całym świecie bardziej niż kiedykolwiek przedtem dyrektor generalny HUGO BOSS, Daniel Grieder.

Mat. prasowe

W kolekcji BOSS ONE Bodywear znajdziemy najwyższej jakości basicowe elementy męskiej bielizny. Poza bokserkami są tam również slipy, podkoszulki i koszulki w minimalistycznych odcieniach czerni i bieli. Co równie ważne, wszystkie modele wykonano z mieszanki bawełny i elastanu, która gwarantuje komfort, wygodę i dodają pewności siebie.

„Kiedy marka BOSS zdradziła mi pomysł na tę kampanię i zaprosiła do współpracy moich dobrych, genialnych, kreatywnych przyjaciół, Merta i Marcusa, nie mogłem odmówić. Nowa kolekcja jest pięknie wykonana. Jestem dumny, że mogę być częścią tego projektu – podkreśla David Beckham.

Premiera kolekcji odbyła się w przestrzeni wystawowej Lightroom w londyńskim King’s Cross. Podczas uroczystego wydarzenia goście nie tylko mieli okazję obejrzeć kampanię na ekranach 360 stopni (dzięki czemu robiła jeszcze większe wrażenie), lecz także bawili się na parkiecie z didżejami Markiem Ronsonem i Honey Dijon, podziwiając pokazy świetlne. My będziemy mogli oglądać kampanię na wielkim i małym ekranie, a także na billboardach w największych miastach.

Mat. prasowe

Kolekcja BOSS ONE Bodywear jest dostępna na boss.com, w salonach stacjonarnych BOSS na całym świecie, a także u wybranych partnerów handlowych od 1 lutego. Nie wiemy jak wy, ale my już nie możemy się doczekać. Psst… to idealny prezent dla drugiej połówki na zbliżające się walentynki.

Materiał promocyjny marki BOSS