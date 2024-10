Małgorzata Socha to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Fani gwiazdy doceniają ją nie tylko za jej fantastyczne role, ale także za świetne wyczucie stylu. Małgorzata Socha uwielbia modę i zawsze wie, co zrobić, by wyglądać stylowo. Tak się stało również i tym razem, a jej kozaki to totalny hit!

Stylizacja Małgorzaty Sochy skradła moje serce. Od tych kozaków trudno oderwać wzrok

Małgorzata Socha ma na swoim koncie dziesiątki ról w polskich filmach i serialach. Jest również gwiazdą polskiego dubbingu - jej głos możemy usłyszeć w wielu popularnych filmach czy serialach animowanych, m.in. w "Sing" czy "Smerfy 2". Małgorzata Socha jest także laureatką wielu nagród, między innymi w 2021 roku zdobyła Telekamerę "Tele Tygodnia" w kategorii Aktorka.

Widzowie doceniają nie tylko talent aktorski gwiazdy - wiele jej fanek chętnie inspiruje się stylem gwiazdy, a dzięki temu, że paparazzi dość często spotykają Małgorzatę Sochę w stolicy naszego kraju, to regularnie możemy podziwiać jej najnowsze stylizacje. Tym razem fotoreporterzy "przyłapali" aktorkę podczas spotkania w restauracji.

