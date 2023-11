Katarzyna Skrzynecka była jedną z gwiazd, które wybrały się na premierowy pokaz filmu "Życzenie". Aktorka zabrała ze sobą córkę, która ma już całkiem spore doświadczenie w pozowaniu na ściance, bo towarzyszy swojej mamie przy różnego rodzaju eventach. Tym razem nie tylko Katarzyna Skrzynecka postanowiła zabrać swoją pociechę, ale zrobiła to też była propowadząca "Dzień dobry TVN" Anna Kalczyńska czy dawno niewidziana Aleksandra Kisio. Zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy z dziećmi na ściance...

Katarzyna Skrzynecka zabrała córkę na imprezę

Ostatnie dni obfitują w premiery i pokazy mody. Katarzyna Skrzynecka wybrała się razem z córką na premierę najnowszego filmu Disneya "Życzenie". Aktorka i Alikia chętnie pozowały wspólnie na ściance i wygląda na to, że były w doskonałych nastrojach. Co ciekawe, tym razem mama z córką wybrały też podobne stylizacje. Obie postawiły na skórzane spodnie i czerń w roli głównej, a Katarzyna Skrzynecka wybrała do tego fioletową marynarkę, a z kolei jej córka ożywiła swój look mocnym różem. Czyżby Alikia inspirowała się stylem swojej mamy?

Katarzyna Skrzynecka z córką Alikią Fot. Pawel Wodzynski/East News

Wśród gwiazd pojawiła się też dziennikarka Anna Kalczyńska razem z córkami Hanną i Krystyną. Panie wybrały wygodne zestawy, a nastolatki z uśmiechami pozowały w opaskach z okazji 100-lecia Disneya.

Anna Kalczyńska z dziećmi Fot. Pawel Wodzynski/East News

Na premierę nowej animacji Disneya razem z synami wybrała się też Aleksandra Kisio. 40-letnia aktorka w ostatnich latach rzadko pojawia się na ściankach, ale tym razem zrobiła wyjątek.

Aleksandra Kisio z synami Fot. Pawel Wodzynski/East News

Wśród gwiazd, które zabrały ze sobą dzieci na premierę, była też aktorka Karolina Nowakowska, znana widzom m.in. z serialu "Klan".

Karolina Nowakowska z córką fot Artur Zawadzki/REPORTER

Co ciekawe, na premierze bajki nie zabrakło też Natalii Kukulskiej, ale artystka nie zdecydowała się zabrać ze sobą najmłodszej córki Laury.

Natalia Kukulska Fot. Pawel Wodzynski/East News

Z kole Natalia Schroeder zaskoczyła w odważnej i bardzo błyszczącej długiej kreacji.