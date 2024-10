Joanna Przetakiewicz to prawdziwa ulubienica paparazzi. Fotoreporterzy często "przyłapują" gwiazdę, gdy ta załatwia swoje sprawy w stolicy naszego kraju. Tak się stało również i tym razem, a my nie możemy się napatrzeć na jej piękną stylizację. Joanna Przetakiewicz jak zwykle zadbała o każdy szczegół w swoim outficie i zdecydowała się też na naprawdę drogi dodatek. Cena tej torebki z pewnością Was zaskoczy.

Zachwyciła mnie jesienna stylizacja Joanny Przetakiewicz. Jej stylowa torebka kosztuje jednak krocie

Joanna Przetakiewicz słynie ze swojego eleganckiego stylu. Niezależnie od tego, czy wybiera się na czerwony dywan, czy też zakłada codzienną stylizację, zawsze wygląda perfekcyjnie i z klasą. Joanna Przetakiewicz w swoich stylizacjach nie oszczędza też na luksusowych dodatkach, a dzięki temu, że paparazzi często widują ją na ulicach Warszawy, fani projektantki mogą regularnie podziwiać jej kolejne outfity. Teraz wszyscy z niecierpliwością wyczekują na jej jesienne stylizacje.

I właśnie ostatnio paparazzi "przyłapali" gwiazdę, gdy załatwiała swoje sprawunki w stolicy naszego kraju. Od jej stylizacji znów trudno oderwać wzrok!

