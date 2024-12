3 z 5

Monika Olejnik ten stylowy look uzupełniła modnymi i drogimi dodatkami. Czarne skórzane buty to dopiero początek, bo uwagę zwraca torba Chanel za 32 tys. zł, która należy do ulubionych torebek dziennikarki, biorąc pod uwagę fakt, że nosi ją dość często.