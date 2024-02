Monika Olejnik opublikowała mini galerię z pobytu w Wenecji i choć odniosła się do aktualnych kontrowersyjnych wydarzeń, jakie miały miejsce w polskiej polityce, to jednak jej kreacja przyciąga największą uwagę. Ta obłędna sukienka od Magdy Butrym kosztuje majątek, ale wygląda pięknie. Internauci sugerują nawet, że chętnie ją odkupią.

Monika Olejnik w sukience z naprawdę odważnym dekoltem

Monika Olejnik nie po raz pierwszy udowadnia, że modą można się bawić w każdym wieku i swoimi stylizacjami nie odbiega od najpopularniejszych influencerek, które podbijają świat mody. Dziennikarka ma też perfekcyjną figurę, którą udaje jej się utrzymać dzięki regularnym treningom - jak wiadomo, Monika Olejnik jest zapaloną biegaczką. Gwiazda TVN wybrała się właśnie do Wenecji i zaprezentowała swoją stylizacją z miasta zakochanych, zaskakując swoich fanów. Tak odważnej stylizacji dawno nie było!

W Wenecji trwa karnawał napisała Monika Olejnik.

Monika Olejnik zaprezentowała się w kwiecistej sukni z ozdobnymi kwiatami i marszczeniami oraz naprawdę głębokim dekoltem od Magdy Butrym za 9650 zł. Przy tej stylizacji nie sposób pominąć dodatków, które nadają całości charakteru i jak przystało na dziennikarkę, która kocha modę, są naprawdę stylowe. Chodzi oczywiście o naszyjnik z pereł, nausznicę Chanel i okulary przeciwsłoneczne od Diora.

Instagram @monikaolejnik_official

Internauci patrzą tylko na genialną sukienkę dziennikarki z naprawdę głębokim dekoltem i nie kryją słów zachwytu. Tylu komplementów już dawno nie pojawiało się w komentarzach. Jak wiadomo, stylizacje od Magdy Butrym uwielbiają też Anna Lewandowska, Iga Świątek, a nawet Kim Kardashian.

Jak zawsze genialna stylizacja

Ta sukienka z różami jest świetna

Wyglada Pani zjawiskowo jak zawsze

Co ciekawe, sukienka projektu Magdy Butrym, która kosztuje 9650 zł, jest aktualnie na wyprzedaży i można ją kupić za 4625 zł.

mat. prasowe

Zestaw z boską sukienką w kwiaty to nie jedyny look, jakim Monika Olejnik zachwyciła podczas podróży do Wenecji. Dziennikarka prezentowała się równie doskonale w długiej wzorzystej sukni z dekoracyjnym elementem na kolanie. Lubicie styl Moniki Olejnik? Jedno jest pewne, dziennikarka nie boi się eksperymentować z modą.

Instagram @monikaolejnik_official