Małgorzata Rozenek-Majdan jest uznawana za ikonę stylu w polskim show-biznesie, regularnie prezentując różnorodne i inspirujące stylizacje. Jej podejście do mody łączy klasykę z nowoczesnymi trendami, co sprawia, że jej kreacje są szeroko komentowane i naśladowane.​ Teraz zaskoczyła casualowym zestawem z szarą marynarką w roli głównej, podobną kupicie w Sinsay. Trzeba się spieszyć, bo znika jak świeże bułeczki!

Małgorzata Rozenek w szarej marynarce wybrała się do restauracji

Małgorzata Rozenek często wybiera monochromatyczne zestawy, które podkreślają elegancję i spójność jej wizerunku. Już od dawna gwiazda TVN wybiera minimalizm, ale często stawia też na elegancję, a podczas ważnych wyjść zaskakuje wyjątkowymi stylizacjami, które są szeroko komentowane w mediach. Ostatnio zabrała też głos w sprawie swojej urodowej metamorfozy.

Tym razem Małgorzata Rozenek wybrała casualowy zestaw z szerokimi spodniami, ale to szara, minimalistyczna marynarka przyciągała całą uwagę. Ten model idealnie sprawdzi się zarówno do stylizacji na co dzień, jak i tych eleganckich. Tylko spójrzcie na najnowszy look Małgorzaty Rozenek!

