Blanka Lipińska postanowiła odkryć swój umięśniony brzuch, natomiast Edyta Herbuś zdecydowała się na święcącą suknie kończąca się przy samej ziemi. Która z nich wypadła najlepiej na pokazie Macieja Zienia? Jedno jest pewne — miały sporą konkurencję. Spójrzcie tylko na te zdjęcia!

Gwiazdy na pokazie Macieja Zienia

Na warszawskich salonach właśnie odbył się jubileuszowi pokaz Macieja Zienia, na którym nie zabrakło nazwisk ze świata show-biznesu. Gwiazdy miały kolejną okazję, by móc zapozować na tzw. ściance. Wiele znanych nazwisk postawiło na modowe eksperymenty, by się wyróżnić. Trzeba przyznać, że niektórym wyszło to bardzo dobrze. Na nietuzinkowy krój postawiła Małgorzata Socha i Blanka Lipińska, natomiast na święcące akcenty zdecydowały się Edyta Herbuś i Natasza Urbańska. Nie da się również przejść obojętnie obok Karoliny Pisarek, która zachwyciła w czarnej kreacji z dekoltem, aż do pępka. Zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy na 25-leciu marki Macieja Zienia.