Monika Olejnik zdecydowanie należy do grona najbardziej stylowych polskich gwiazd. Dziennikarka bardzo dba o dobór swoich stylizacji i dodatków, a my dość często możemy podziwiać jej kolejne looki, dzięki nowym zdjęciom wykonanym przez paparazzi. Tym razem fotoreporterzy przyłapali gwiazdę, gdy ta pędziła do kosmetyczki. Monika Olejnik tym razem postawiła na bardzo modną sukienkę! Monika Olejnik przyłapana w drodze do kosmetyczki. Uwagę zwraca jej letni look Monika Olejnik doskonale zna się na modzie i potrafi się nią bawić. Gwiazda zachwyca swoimi stylizacjami nie tylko na czerwonym dywanie, ale także w swoim programie "Kropka nad i", jak również na co dzień. Dziennikarka często stawia w swoich stylizacjach na modne i luksusowe dodatki. Ostatnimi czasy Monika Olejnik nie rozstaje się ze swoją oryginalną, słomianą torebką za ponad dwa tysiące złotych . Również i tym razem gwiazda dopasowała właśnie ten model torebki do swojej stylizacji. Zobaczcie sami. Zobacz także: Monika Olejnik w sukience z sieciówki. Gdy się odwróciła zaliczyła wpadkę Paparazzi ostatnio przyłapali Monikę Olejnik w drodze na manicure. Dziennikarka dość długo była wpatrzona w swój telefon i najwyraźniej nie zauważyła, że ma "towarzystwo". Tego dnia gwiazda była ubrana w bardzo modną, białą sukienkę maxi z pierzastym dołem, do której dobrała wspomnianą już wcześniej słomianą torebkę oraz czarne klapki Chanel. Uzupełnieniem jej najnowszej stylizacji były również długie korale w pastelowych kolorach oraz duże, kwadratowe okulary przeciwsłoneczne. Zobacz także: Stylowa Monika Olejnik z dodatkami za ponad 30 tys. złotych. Zobaczcie zdjęcia paparazzi I jak Wam się podoba najnowsza stylizacja Moniki Olejnik? Zobaczcie więcej nowych zdjęć dziennikarki.