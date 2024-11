Monika Olejnik to prawdziwa ulubienica paparazzi. Nowe zdjęcia dziennikarki wykonane przez fotoreporterów pojawiają się regularnie, a my z podziwem patrzymy na każdą jej kolejną stylizację. 68-letnia prezenterka uwielbia bawić się modą i jest doskonale obeznana w obecnie panujących trendach. Nie można zatem przejść obojętnie obok jej kolejnego looku "na miasto". Te jeansy powinna mieć w szafie każda kobieta, która kocha modę!

Monika Olejnik przyłapana przez paparazzi. Ja patrzę na jej spodnie. Są świetne!

Monika Olejnik od lat udowadnia, że jest doskonale zorientowana w obecnie panujących modowych trendach. 68-letnia dziennikarka zachwyca swoimi kreacjami nie tylko na czerwonym dywanie, ale także w codziennych stylizacjach. Ostatnio wszyscy patrzyli na stylizację Moniki Olejnik wartą 40 tys. złotych! Wówczas prezenterka zdecydowała się na zestaw złożony z szerokich jeansów i skórzanej kurtki. Wygląda na to, że dziennikarka pokochała szerokie jeansy, bo właśnie po raz kolejny możemy zobaczyć ją w takim wydaniu. I my się w ogóle temu nie dziwimy, bo w 2024 roku to najmodniejszy model jeansów!

