Ten pokaz to celebracja niezwykłej różnorodności i kreatywności francuskiej mody. Dajemy nowym talentom dostęp do platformy, która pomoże im się rozwijać. Misją SHEIN jest zapewnienie wszystkim dostępu do piękna mody. Oznacza to nie tylko umożliwienie konsumentom wyboru produktów odzwierciedlających ich indywidualność, ale także wspieranie wschodzących projektantów w realizacji ich unikalnej wizji i prezentowanie ich szerszej publiczności dzięki naszej platformie. Wierzymy, że przyczyniamy się do kształtowania bardziej inkluzywnego i dynamicznego przemysłu modowego dla wszystkich. – powiedział Luca Raveillon, Dyrektor Artystyczny w SHEIN France.

Nowe stylizacje zostały uzupełnione o elementy i akcesoria od SHEIN. W ramach dążenia marki do promowania zrównoważonego rozwoju już w procesie twórczym, projektanci zostali poproszeni o wykorzystanie 20% materiałów pozyskanych z resztek tkanin w swoich stylizacjach. W związku z tym, używali oni materiałów pochodzących z Royal Tissu, historycznego butiku w centrum Paryża, specjalizującego się w pozyskiwaniu tkanin z nadwyżek.

Mat. prasowe

SHEIN inwestuje w rozwój europejskich projektantów

Podczas wydarzenia, SHEIN ogłosił również przekazanie grantu wynoszącego 10 milionów euro na wsparcie dla młodych talentów tworzących swoje projekty modowe w Europie. Specjalny zespół zajmie się realizacją programu, którego celem jest pomoc dla 250 projektantów w ciągu najbliższych pięciu lat w ramach SHEIN X Designer Incubator Program. Program SHEIN X pozwala projektantom skoncentrować się na tworzeniu, podczas gdy SHEIN zajmie się produkcją, marketingiem i sprzedażą. Projektanci będą mogli dotrzeć do globalnej publiczności, dzielić się zyskami i zachować prawa do swoich kreacji.

Do tej pory w programie SHEIN X wzięło udział prawie 100 francuskich projektantów. Są wśród nich Mathilde Lhomme i Oxana, których projekty od momentu wprowadzenia na platformę SHEIN stały się dostępne dla konsumentów w ponad 150 krajach na całym świecie.

Siedmiu projektantów biorących udział w pokazie mody SHEIN w Paryżu to wcześniejsi uczestnicy programu SHEIN X.

Europa jest domem dla niesamowitych młodych talentów. Pracujemy nie tylko nad wsparciem tej nowej generacji kreatywnych projektantów, ale także nad realizacją naszych ambicji związanych ze zrównoważonym rozwojem i obiegiem materiałów. Lokalni kreatorzy w naszym pokazie mody wkomponowali zrównoważony rozwój do swoich stylizacji, zaś my zamierzamy dalej promować wybieranie zrównoważonych opcji i preferowanych materiałów. Dzięki takim współpracom oraz naszemu zaangażowaniu w inwestowanie w kolejne osobowości świata mody, w ramach SHEIN X, mamy nadzieję, że SHEIN stanie się katalizatorem dla nowych trendów w modzie i przyczyni się do realizacji celów związanych z obiegiem materiałów – powiedział Leonard Lin, Prezes SHEIN na region EMEA.

Mat. prasowe

Pierwsza współpraca z INTERNATIONAL COLLEGE FOR MODELS w Paryżu

Na potrzeby pokazu SHEIN nawiązał również współpracę z INTERNATIONAL COLLEGE FOR MODELS w Paryżu - uczelnią wyższą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu mody luksusowej i międzynarodowej. Ta unikalna instytucja wspiera modeli i modelki – od amatorów aż po profesjonalistów – w całej ich karierze oraz przygotowuje do wymagań rekrutacyjnych w branży. 14 studentów studiów licencjackich i MBA towarzyszyło projektantom SHEIN podczas przygotowań do pokazu. - Cieszymy się, że niektórzy z naszych studentów mogli wziąć udział w tym projekcie. To wyjątkowa okazja, by wykorzystać wiedzę zdobytą w INTERNATIONAL COLLEGE FOR MODELS w Paryżu i wnieść swoje umiejętności oraz doświadczenie w sektorze na rzecz młodych talentów – mówi Simona Bernackaite, założycielka szkoły.

Materiał promocyjny marki SHEIN