Stylizacje na Sylwestra nie stronią od przepychu i ekstrawagancji. Ta jedyna noc w roku jest doskonałą okazją do puszczenia wodzy fantazji.

Stylizacja na Sylwestra z sukienką należy do klasycznych i wymaga specjalnej oprawy w postaci dodatków. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o materiał, jego fakturę czy kolor. Najmodniejsze kreacje sylwestrowe często są hitem kilka lat z rzędu. Modne sukienki, to takie, które powracają, oraz te, które są ponadczasowe. Dobrze dobrana stylizacja na Sylwestra to połowa sukcesu udanego balu.

Mała czarna na Sylwestra

Ponadczasowa, elegancka i niezobowiązująca. Z długim rękawem, na ramiączkach, przed kolano, mini – wariantów jest sporo. Mała czarna sukienka z dobrego gatunkowo materiału jest doskonałym tłem dla fantazyjnych dodatków. Jeżeli jesteś entuzjastką przepychu i masywnych ozdób wybierz ciężki złoty łańcuch, który pięknie zwieńczy skromną czerń. Złota torebka dopełni efektu przepychu i bogactwa. I na tym poprzestań. Buty możesz wybrać w kolorze czerwonym lub morskim. Kolory te będą ciekawie korespondowały z metalicznym ciepłym odcieniem złota. Szpilki czy buty na płaskim obcasie? – w tej kwestii nie ma ograniczeń. Czarny total look, zapewnią ci czarne dodatki.

Całą tę stylizację można odwrócić – zastępując czarną sukienkę złotą, tak samo z dodatkami. Złota krótka sukienka, bez rękawów, rozkloszowana od talii to z pewnością mocny akcent i wielkie wejście na bal sylwestrowy. Tym bardziej jeżeli masz ciepły typ urody – takie rozwiązanie cię rozpromieni i doda blasku. Czarne dodatki doskonale będą tłumiły złoty przepych. Delikatne czarne baleriny a la Audrey Hepburn ze Śniadania u Tiffany'ego nie dość, że wspaniale się sprawdzą jako buty do tańczenia podczas sylwestrowego szaleństwa, to jeszcze dodadzą skromnej elegancji. Stylizacja sylwestrowa może być klasyczna i jednocześnie wyjątkowa. Mała czarna świetnie komponuje się z dodatkami w stylu retro. Toczek z koronką, kokarda we włosach czy długie aksamitne rękawiczki przeniosą cię w modowy świat lat 20. Karminowa szminka i długie czerwone paznokcie dopełnią efektu. Vintage look nie wychodzi z mody od kilku sezonów, jeżeli jesteś fanką dawnych epok daj temu wyraz tworząc sylwestrową stylizację.

Srebrna sukienka na Sylwestra

Srebro i metaliczny połysk to motyw pojawiający się prawie u każdego wielkiego projektanta. Jest to trend powracający i niebanalny. Połyskliwe stylizacje przyciągają wzrok. Modna srebrna sukienka to taka, która błyszczy i opalizuje. W sylwestrową noc nie może zabraknąć błysku i szyku. Krótka sukienka do kolan z falbanką na wysokości bioder (baskinką), wygląda bardzo dziewczęco i pozwoli zatuszować mankamenty sylwetki. Dodatki do srebrnej kreacji mogą być kolorowe, można też użyć koronki, która od kilku sezonów cieszy się niesłabnącą popularnością. Naszyjnik z delikatnymi aplikacjami koronkowymi, albo kopertówka z koronkowym frontem jest równie ciekawym rozwiązaniem. Srebro lubi czerń, ale doskonale komponuje się również z ciemnym różem, turkusem czy pomarańczem.

Obecnie moda jest tak elastyczna, że nigdy nie wiesz, co stanie się hitem, dlatego postaw przede wszystkim na intuicję, wygodę i dobre samopoczucie.