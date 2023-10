Za nami pokaz najnowszej kolekcji duetu Paprocki & Brzozowski. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd, a na ściance pozowały m.in. Maria Dębska, Barbara Kurdej-Szatan, Karolina Pisarek, Anna Kalczyńska czy Joanna Horodyńska. Naszą uwagę zwróciły jednak koronkowe kreacje Joanny Koroniewskiej i Julii Kuczyńskiej.

Gwiazdy w koronkach na pokazie Paprocki & Brzozowski

W poniedziałkowy wieczór 23 października w Muzeum Narodowym odbył się pokaz najnowszej kolekcji Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego. Ich wydarzenia zawsze przyciągają tłumy celebrytów w wyszukanych stylizacjach i nie inaczej stało się tym razem. Zdjęcia fotoreporterów nie pozostawiają wątpliwości, że na tej wieczornej imprezie wśród outfitów gości królowała elegancka czerń. Niektóre osoby zdecydowały się jednak wiele odsłonić i podkreślić swoje sylwetki.

Uwagę fotoreporterów momentalnie przykuła Maffashion. Influencerka pokazała się w czarnej koronkowej sukience od Epuzer o długości maxi, za którą ciągnął się nonszalancki tren. Julia pod spód założyła wyłącznie proste body, by zakryć newralgiczne obszary sylwetki. Poza tym na wierzch narzuciła marynarkę w błyszczące prążki, a do tego dopasowała kozaki na szpilce. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się niezwykle oryginalnie i świeżo, mimo jednolitej kolorystyki.

Joanna Koroniewska z kolei postawiła na koronki, ale w odsłonie mini. Sukienka Paprocki & Brzozowski odsłoniła jej zgrabne nogi, które dodatkowo podkreśliła sandałkami na wysokim obcasie. Co więcej, wymyślna kreacja z kwiatowymi, trójwymiarowymi aplikacjami seksownie odkryła dekolt aktorki. Do projektu zdobionego wieloma kryształkami zrezygnowała z biżuterii, lecz look uzupełniła pasującą torebką.

Czyj koronkowy look bardziej Wam się podoba?