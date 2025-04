Małgorzata Socha jest uznawana za ikonę stylu w Polsce, a jej sposób ubierania się inspiruje wiele kobiet. Charakteryzuje ją umiejętność łączenia klasyki z najnowszymi trendami, co pozwala jej tworzyć eleganckie, a zarazem swobodne stylizacje. Aktorka często wybiera ubrania o prostych, ponadczasowych krojach, które uzupełnia modnymi dodatkami, takimi jak efektowne buty czy biżuteria. Tym razem zaskoczyła nietypową propozycją na sezon wiosna i lat. To prawdziwy hit dla wszystkich wielbicielek minimalizmu.

Reklama

Małgorzata Socha w czarnym komplecie na lato, podobny kupisz za grosze

Styl Małgorzaty Sochy to harmonijne połączenie klasyki z nowoczesnością, co sprawia, że jej stylizacje są zarówno eleganckie, jak i aktualne. W jej garderobie dominują stonowane barwy, takie jak biel, czerń, szarości czy beże, które łatwo łączy z bardziej wyrazistymi elementami. Socha doskonale balansuje między elegancją a wygodą, często łącząc elementy formalne z casualowymi, np. marynarki z jeansami czy sportowe obuwie z sukienkami. ​

Stylizacje aktorki są starannie dopracowane, z naciskiem na wysokiej jakości materiały i precyzyjne wykończenie. Aktorka chętnie sięga po kreacje polskich projektantów, takich jak Łukasz Jemioł czy Maciej Zień, co podkreśla jej zamiłowanie do rodzimej mody. Tym razem wybrała komplet w czarnym kolorze z długą spódnicą i krótkim topem. W końcu długość maxi właśnie wróciła do łask jeśli chodzi o doły. Ta elegancka propozycja to idealny zestaw na wiele okazji. Sami spójrzcie!

Małgorzata Socha w czarnym zestawie fot. Instagram @malgosia_socha

Zestaw w stylu Małgorzaty Sochy dostępny już za 59 zł!

Stylizacja Małgorzaty Sochy podbiła Wasze serca i uważacie, że to właśnie takiego zestawu brakuje w Waszej szafie to jest świetna wiadomość, bo podobny komplet w rewelacyjnej cenie kupicie w sklepie internetowym Born2be. Długa spódnica i krótki top, odsłaniający brzuch tworzą razem efektowny i elegancki zestaw na co dzień i na wieczorne wyjście. Wystarczy założyć do tego marynarkę i mamy stylizację na większe wyjście.

Co więcej, każdy z tych elementów może być bazą do stworzenia kolejnej stylizacji. A do tego ta cena! Ten komplet obecnie kupicie w promocji i zapłacicie jedynie 59 zł. Jak Wam się podoba ten look?

Reklama

Zobacz także: "Przyłapali" Małgorzatę Sochę bez grama makijażu. W naturalnym wydaniu wybrała się na zakupy