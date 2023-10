Niezmiennie stylowa Monika Olejnik po raz kolejny została przyłapana na mieście przez fotoreporterów. Można przypuszczać, że było jej wyjątkowo zimno, ponieważ narzuciła na siebie kilka warstw ubrań. Zobaczcie, jak wyglądała w jesiennej odsłonie.

Jesienna stylizacja Moniki Olejnik

Stylizacje Moniki Olejnik niezmiennie cieszą się wielką popularnością. Jej lookami inspirują się zarówno dojrzałe kobiety, jak i młode dziewczyny. Wszystko ze względu na to, że dziennikarka ma odwagę w łączeniu odważnych elementów garderoby, a przy tym stale śledzi najnowsze trendy. Przychodzi jej to z łatwością, bowiem już od dziecka interesowała się modą i podkradała swojemu dziadkowi obszerne marynarki. Dziś nadal lubi próbować nowych rzeczy i niejednokrotnie szokować swoimi zestawami. Tym razem jednak pokazała się w stylizacji w większości złożonej z klasycznych elementów.

W środę 18 października Monika Olejnik wybrała się w centrum Warszawy do krawcowej. Po tym, jak zaparkowała swoim autem przy chodniku, wysiadła z samochodu, trzymając w objęciach odważną, złotą marynarkę we wzór w romby. Równocześnie sama postawiła na klasykę. Pierwsze skrzypce w jej stylizacji grał bowiem beżowy płaszcz o długości do połowy łydki, który w talii przewiązała paskiem, by podkreślić figurę. Pod spód założyła czarne elementy garderoby, czyli czarną bluzkę oraz modne, szerokie spodnie.

Jak zwykle Monika Olejnik nie żałowała na luksusowe dodatki. Do całości założyła okulary przeciwsłoneczne Fendi za 2300 złotych, swoją ulubioną w ostatnim czasie torbę Chanel za ponad 30 tysięcy złotych, a także śniegowce Low Faux Curly marki Moon Boots za ponad 1100 złotych. Dodatkowo na szyję narzuciła kolorowy komin, który zagwarantował jej dodatkowe ciepło.

Jak Wam się podoba jej stylizacja?