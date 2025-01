Okazuje się, że Kylie, druga najbogatsza siostra rodu Kardashian-Jenner, wcale nie jest rozrzutna! Albo przynajmniej za oszczędną chciałaby uchodzić. Z perspektywy czasu, jej postanowienie na 2016 rok może zaskakiwać. 18-letnia wówczas celebrytka ujawniła w rozmowie z “InStyle”, że chciałby radykalnie ograniczyć wydatki!

Nie wydawać żadnych pieniędzy w 2016 roku. Żadnych wydatków poza koniecznymi. Dopiero co kupiłam dom i stresuję się, bo nigdy w życiu nie wydałam tyle pieniędzy. Chcę się skupić tylko na moim biznesie - ujawniła Jenner.

Nie jest jasne, ile wyniosły absolutnie konieczne wydatki, ale wiemy, że rzeczywiście udało jej się skupić całą uwagę na rozwoju swojej firmy kosmetycznej. Z sukcesem, bo już w wieku 21 lat, Kylie została obwołana najmłodszą miliarderką. Trochę na wyrost, bo obecnie majątek celebrytki szacuje się na “zaledwie” 710 milionów dolarów…

Choć ostatecznie, lepszą bizneswoman okazała się Kim (faktyczna miliarderka), nie ulega wątpliwości, że jej młodsza siostra nie musi specjalnie oszczędzać.

Meghan Markle - przestać przeklinać

Backgrid/East News

Pamiętacie jeszcze czasy, gdy Meghan Markle nie była (byłą) księżną, a grała w serialach i prowadziła bloga? Zanim usunęła z sieci swoje lifestyle’owe porady, aktorka opublikowała noworoczny wpis, w którym obiecała: “przestać obgryzać paznokcie, przestać przeklinać i odświeżyć język francuski”.

Postanowienia Meghan dotyczyły 2016 roku i, jak łatwo policzyć, podjęła je na kilka miesięcy przed poznaniem księcia Harry’ego. Nie wiemy, czy francuski do czegoś się Meghan przydał, ale zakładamy, że nie miała odwagi kląć na brytyjskim dworze. Podobnie jak obgryzać paznokci, bo podczas oficjalnych wystąpień zawsze mogła pochwalić się nienagannym manicurem.

Bella Hadid - (prawie) rzucić palenie

Gdy na przełomie 2017 i 2018 roku Bella opublikowała czarno-białe zdjęcie z papierosem w ustach, Instagram zamarł. Przecież to palenie przyczyniło się do nadszarpnięcia wizerunku Hadid, kiedy do sieci trafiły zdjęcia, na których modelka pali podczas Met Gali w towarzystwie innych ikon świata mody. Na szczęście podpis ujawniał, że chodzi o noworoczne postanowienie rzucenia palenia.

Szkopuł w tym, że mimo publicznej deklaracji, modelce nie udało się zerwać z nałogiem - po prostu zamieniła tradycyjne papierosy na ich elektroniczny odpowiednik. Ostatecznie Hadid powtórzyła swoje postanowienie rok później i dziś już nie pociąga nawet e-papierosa.

Gwen Stefani - nauczyć się ogrodnictwa

Mało kto wyobraża sobie ikonę popu lat 90. i 00. w domowych pieleszach, ale okazuje się, że po godzinach gwiazda… pieli grządki. Swoje postanowienia na 2023 rok podsumowała w rozmowie z E!News:

Myślę, że moim postanowieniem będzie nauczyć się więcej o ogrodnictwie, bo to moje nowe hobby z Blakiem. W tym roku nam się nie udało, wszystko było przeciwko nam. Była susza, ale w tym roku będziemy mądrzejsi i spodziewamy się sukcesów na tym polu - zwierzyła się gwiazda.

Ciekawe, czy dziś ogród Gwen i jej męża Blake’a Sheltona wygląda perfekcyjnie?

Kourtney Kardashian - mniej patrzeć w telefon i więcej się modlić

Pod koniec 2015 roku najstarsza Kardashianka opublikowała osobliwą listę. Celebrytka przyznała, że nie robiła postanowień noworocznych od lat, ale liczne zmiany w jej życiu skłoniły ją do rozpisania celów na nadchodzący rok. Cele Kourtney obejmowały m. in. skupienie się na tu i teraz, a nie na ekranie telefonu, kontynuację treningów sportowych i… wzmocnieniu swojej relacji z Jezusem.

Kourtney nigdy nie ujawniła, ile postanowień z listy siedmiu, udało jej się zrealizować, ale faktem jest, że liczne zmiany wyszły jej na dobre. Od czasu publikacji listy celebrytka wyszła za mąż, urodziła dziecko i wzmocniła swoją pozycję w ambitnej rodzinie.

Sam Smith - zacząć i… zakończyć związek

Shutterstock Rex Features/East News

Pomysł Sama Smitha na 2015 rok był zaskakujący: “znaleźć chłopaka, żeby mnie rzucił, a później napisać nowy album o bólu”. Żart wokalisty okazał się samospełniającą się przepowiednią, bo wkrótce później rozpoczął on związek, który potrwał tylko dwa miesiące, stał się za to inspiracją dla nowych piosenek. W następnych latach dziennikarze po prostu przestali go pytać o noworoczne postanowienia…

Jakie są wasze cele na nowy rok i czy odważylibyście się ujawnić je przed światem?