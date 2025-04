Gościła również obowiązkowo Agnieszka Więdłocha, ambasadorka Caprice na runku polskim, bohaterka fantastycznej sesji zdjęciowej promującej nową kolekcję. "Zaczynam trzeci sezon w rodzinie Caprice. Kolejna sesja za nami, tym razem w Walencji. To był mój szalony pomysł i cieszę się, że udało się go zrealizować. W najnowszej kolekcji mam swój jeden ulubiony model - klapki z motywem jeansu. Bardzo wygodne, zdążyłam je już przetestować właśnie w Walencji. Ogólnie w tej marce najbardziej cenię właśnie wygodę. I choć na co dzień nie chodzę często w butach na obcasie, te są dobrze wyprofilowane, a pasek świetnie trzyma stopę" - powiedziała Agnieszka Więdłocha.

Reklama

W nowej kolekcji znajdują się zarówno wygodne sneakersy, modne klapki i sandały, jak i eleganckie buty na słupku. Oprócz klasycznych barw - bieli, beżu, czerni - pojawiły się modne akcenty kolorystyczne - produkty turkusowe, czerwone, granatowe czy pudrowo różowe, które mogą być kropką nad "i" każdej stylizacji, a jednocześnie wprowadzić do niej nutkę wiosennej czy letniej energii.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Niemiecka marka Caprice rocznie produkuje około 3 000 000 skórzanych butów, ubogacanych w kolejne nowoczesne technologie i rozwiązania, które zaspokajają potrzeby wymagających klientek. W Polsce wyroby marki sprzedawane są od 1997 roku, a pieczę nad dystrybucją sprawuje Dariusz Żabiński, dyrektor przedstawicielstwa Caprice w Polsce i na Litwie.

"Od kilkunastu lat w produktach marki Caprice wykorzystywany jest system onAIR, który przechodził ostatnio wiele ewolucji. W butach zastosowane są specjalne membrany, dzięki którym powietrze dobrze cyrkuluje. W pewnym momencie zaczęliśmy mówić o wyrobach Caprice jako "buty z klimatyzacją". Stosujemy również specjalną metodę szycia cholewki. Nawet buty eleganckie, bardzo nieoczekiwanie, są elastyczne. Przez ostatnich blisko 10 lat nasza marka została wyróżniana godłem Dobrej Marki. To najlepszy dowód na to, że klientki naprawdę nas cenią" - podkreślił Dariusz Żabiński.

O tym, że Caprice wpisuje się w oczekiwania klientek, świadczą również rekomendacje i dobre pierwsze wrażenia, o których chętnie opowiedzieli przybyli goście.

"Nie jest to moje pierwsze spotkanie z marką Caprice. Cieszę się z kolejnego eventu i podziwiam zarówno przepiękne zdjęcia Agnieszki Wiedłochy z sesji wykonanej w Walencji, jak i nowe wyroby obuwnicze. Łakomie patrzę na białe sneakersy i bezsprzecznie jest to jedna z par, które chcę mieć w swojej szafie. Buty, nieważne czy letnie czy wiosenne, powinny być wygodne. Na co dzień tylko w takich chodzę a szpileczki zakładam w samochodzie, tuż przed wejściem na imprezę" - powiedziała Anna Dereszowska.

"Letnie buty muszą być wygodne, wykonane z dobrej jakości materiałów, tak, by noga w nich wypoczywała. Na to wydarzenie przybyłam z myślą o kolorowych propozycjach, jednak jak zawsze do domu wracam z czarno-białymi modelami. Najlepiej czuję się w klasyce. Jest najbliższa mojemu charakterowi. Na całym świecie zapanowała moda na sneakresy, co zresztą bardzo mi odpowiada. Aczkolwiek nie stronię też od szpilek" - stwierdziła Katarzyna Żak.

"Uwielbiam też estetykę Caprice i jakość tych wyrobów. Lubię zaskakujące modele, czyli takie, których do tej pory bym nie nosiła. W nowej kolekcji najbardziej zwróciłam uwagę na klapki.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Uwielbiam latem w nich chodzić, a że odliczam już do cieplejszych dni, to właśnie one przyciągają mój wzrok" - dodała Lidia Popiel.

"Przychodzę na imprezy Caprice co roku, od wielu wielu lat. Zauważam, że firma się rozwija. Te buty nie są do patrzenia, a do chodzenia. Myślę, że są wygodne, trzymają dobrą estetykę. Przybyły tu matki z córkami, więc myślę, że te buty są dobre dla trzech pokoleń. To marka, która łączy pokolenia. Fajnie, że w ofercie pojawiły się modele kolorowe. Możemy je dobierać w zależności od tego, za jakimi trendami chcemy podążać" - podsumował ekspert modowy Tomasz Jacyków.

Pierwsze modele z najnowszej kolekcji są już dostępne w sklepie online: sklep.caprice.pl

Mat. prasowy AKPA

Reklama

Materiał promocyjny marki Caprice