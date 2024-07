Muza Karla Lagerfelda, Kendall Jenner, przyzwyczaiła nas do swoich niezwykle trafionych stylizacji (choć i jej zdarzają się wpadki - zobacz: Kendall Jenner zmienia się w swoją siostrę, Kim Kardashian. Odsłoniła za wiele?).

Reklama

Jennerka jest nieustannie śledzona przez paparazzi, którzy fotografują każdy jej krok. To dzięki nim wiemy, że modelka wygląda świetnie nie tylko na wybiegu!

Ostatnio Kendall została dostrzeżona w drodze na jeden z pokazów podczas trwającego właśnie w Paryżu Tygodnia Mody. Celebrytka miała na sobie tiulową, wyszywaną w kwiaty bluzkę w odcieniu pudrowego różu, którą zestawiła z metaliczną, trapezową spódnicą. Obydwie rzeczy pochodzą z nowej kolekcji tajwańskiego domu mody Shiatzy Chen.

Akcesoria? Jak zawsze dobrane perfekcyjnie: błękitna kopertówka z roślinnym motywem plus srebrne, wiązane z przodu botki w szpic. Do tego modny makijaż z wyrazistą kreską oraz niedbale zawiązany kucyk - et voilà! Brawa dla najbardziej stylowej z sióstr Kardashian/Jenner!

Zobacz: Chcesz wyglądać jak Kendall Jenner? Zobacz, gdzie kupić podobne ubrania! SHOPPING

Zobacz także

Kendall Jenner podczas Tygodnia Mody w Paryżu