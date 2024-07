1 z 11

Edta Herbuś, Małgorzata Rozenek, a może Michał Kwiatkowski? Kto zasługuje na miano najlepiej ubranej gwiazdy w tym tygodniu? My mieliśmy spory dylemat, dlatego prosimy Was o pomoc. Edyta Herbuś zachwyciła w bieliźnianej, długiej sukience. Pisaliśmy też o tym, że to jeden z najgorętszych trendów sezonu! Małgorzata Rozenek-Majdan zawsze wygląda perfekcyjnie, ale tym razem dajemy duży plus za to, że w czasie tak ponurej pogody stawia na kolor!

A inne gwiazdy? Sprawdźcie! Która jest najlepiej ubraną?

