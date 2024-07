Jako ambasadorka Diora, Jennifer Lawrence na wielkich galach pojawia się prawie wyłącznie w kreacjach francuskiego domu mody. Z jakim skutkiem? Aktorka najczęściej wygląda zachwycająco, choć zdarzają jej się też słabsze momenty.

Reklama

Nowojorska premiera filmu "A Beautiful Planet" należała niestety do tych drugich. Problem tkwił nie tyle w samej kreacji Diora, co w zestawieniu jej z urodą 25-letniej ikony stylu. Czarna, minimalistyczna sukienka z kolekcji haute couture świetnie sprawdziłaby się w przypadku bardziej dojrzałej gwiazdy, a na Jennifer wyglądała nieprzekonująco. Na korzyść nie działała fryzura ani dodatki: wyprasowane włosy prezentowały się dość mizernie, a klapki na obcasie francuskiej marki Olgana (ok. 3800 zł) wyglądają dziwnie. J-Law, trzymamy kciuki za następną imprezę!

Zgadzacie się z nami, że ten look Jennifer Lawrence nie należał do udanych? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Zobacz także

Polecamy też: Największe modowe WPADKI tygodnia! Czyja stylizacja była najmniej trafiona? SONDA

Jennifer Lawrence na premierze filmu "A Beautiful Planet" pojawiła się w kreacji Dior Haute Couture.

East News

Awangardowa kreacja nie miała nic wspólnego z dotychczasowym stylem gwiazdy.

East News

Sprawy nie ratowały klapki francuskiej marki Olgana...

East News

Reklama

Dziwne buty to wydatek rzędu 3800 zł.