Odpowiednia kurtka do sportów zimowych ma chronić przed mrozem i nie krępować ruchów. My do listy priorytetów dodalibyśmy jeszcze dobry design! (zobacz: Stylowa w zimowym kurorcie? To możliwe! Spójrzcie na Natalię Siwiec!) Na zakupach wypatruj modeli, które poza funkcjonalnością, wyróżnią się energetycznymi kolorami i wzorami - dzięki nim na stoku będziesz widoczna z daleka!

Na zdjęciu: kurtka sportowa Puma

