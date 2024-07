To najgorętszy trend wczesnej wiosny! Polscy celebryci i… Cara Delevingne pokochali kurtki, parki i płaszcze we wzór moro. Co ciekawe, Marcelina Zawadzka, Radek Pestka, Zosia Ślotała uznali, że takie okrycia najlepiej wypadną z wąskimi spodniami w ciemnym kolorze. Zwróćcie uwagę, że Zosia Ślotała przełamała casualowy styl swojego zestawu dodając do niego supermodną torebkę Gucci… Ale okrycie moro można nosić zupełnie inaczej! Cara Delevingne zestawiła swoją parkę moro z szortami i… ekstrawaganckimi rajstopami ze skórzanymi wstawkami.

Co myślicie o tym nowym trendzie? I czy w waszej garderobie zagoszczą w tym sezonie okrycia moro?

Marcelina Zawadzka w płaszczu Si-Mi na prezentacji nowej kolekcji tej marki.

Radek Pesta na urodzinach magazynu K MAG również w płaszczu z kolekcji marki Si-Mi.

Zosia Ślotała do swojej stylizacji dodała luksusową torbę Gucci!

Cara Delevingne założyła parkę moro do bardzo seksownej kreacji:)

