Na rozdaniu prestiżowych British Fashion Awards każda gwiazda chce wyglądać wyjątkowo. Aby osiągnąć ten efekt Lady Gaga poprosiła o pomoc Toma Forda. Ten zaprojektował dla niej spektakularną czerwoną suknię składającą się z… setek błyszczących, wielokątnych płytek. Gwiazda dodała do niej trochę klejnotów oraz buty na koturnach i torebkę z kolekcji Giuseppe Zanotti. Jedno możemy powiedzieć na pewno, suknia Lady Gagi to prawdziwe dzieło sztuki! A wy co sądzicie o jej stylizacji?! ZAGŁOSUJCIE!

