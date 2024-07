Prawie dwa lata temu media obiegła niepokojąca informacja o problemach zdrowotnych Kory. Okazało się wówczas, że wielka gwiazda zmaga się z nowotworem. Piosenkarka długo nie komentowała doniesień o swoim stanie zdrowia. Jednak w jednym z wywiadów przyznała, że przez chorobę była bardzo osłabiona i zmęczona. Zobacz: Kora pierwszy raz o raku. Jak przyjęła wiadomość i pogodziła się z chorobą?

Kora wygrała walkę z nowotworem i na dobre wróciła do świata show-biznesu. Ostatnio fotoreporterzy przyłapali jurorkę "Must be The Music" na jednej z warszawskich ulic. Towarzyszył jej ukochana suczka Ramona. Gwiazda pokazała się w czarnych spodniach i koszuli. Jej stylizację uzupełniały kolorowe kolczyki, pomarańczowe okulary i jasna duża torba. Kora była w świetnym humorze a uśmiech nie schodził jej z twarzy. Naszym zdaniem wyglądała świetne. Zgadzacie się z nami?

