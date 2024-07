14. września ruszył jubileuszowy, 40. Festiwal Filmowy w Gdyni. Potrwa on do 19. września, kiedy to odbędzie się uroczysta gala wręczenia Diamentowych Lwów. Imprezę w Teatrze Muzycznym w Gdyni poprowadzi duet: Tomasz Kot oraz Grażyna Torbicka.

Zazwyczaj oglądamy prezenterkę w eleganckich, błyszczących sukniach - sama Torbicka w wywiadzie dla „Party’’ przyznała, że nawet na spacer do lasu zakłada cekinowe spodnie i szpilki. Tym większe zdziwienie budzą zdjęcia, które zrobili jej paparazzi na jednej z gdyńskich ulic! Dziennikarka spacerowała po w luźnym, casualowym zestawie. Prosty, szary T-shirt, czarna narzutka, spodnie w dresowym stylu oraz - tak! - sportowe buty! Jako prawdziwa kobieta z klasą Torbicka nie zapomniała również o dopasowanej do sytuacji biżuterii, klasycznej torbie oraz delikatnym makijażu.

Po tym właśnie rozpoznaje się prawdziwą damę!

