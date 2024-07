Dziecko potrzebuje witamin już w pierwszych dniach życia, zwłaszcza witaminy K, którą dostaje domięśniowo po urodzeniu. Gdy wejdzie w wiek niemowlęcy, czyli w 5. tygodniu życia, jego potrzeby rosną. Dlatego szczególnie ważne jest dostarczanie malcowi witamin, których w mleku matki jest zbyt mało – D oraz K.

K – witamina dla niemowląt zapobiegająca krwotokom

Niedobór witaminy K w organizmie powoduje zbyt małą krzepliwość krwi, co może w konsekwencji prowadzić do krwotoków. Są na nie narażone szczególnie niemowlęta, w organizmach których tej witaminy jest zbyt mało. Dziecko krótko po przyjściu na świat dostaje zastrzyk z witaminy K, jednak już od 8 doby życia należy zacząć podawać malcowi tę witaminę aż do ukończenia 3. miesiąca życia. Witaminy dla niemowląt dostępne są także w formie np. aerozolu, odkręcanych kapsułek czy kropli. Krwotoki zagrażają głównie tym malcom, których matki krótko przed rozwiązaniem zażywały leki przeciwpadaczkowe, na gruźlicę bądź cefalosporyny. Niemowlę karmione piersią nie otrzymuje wystarczającej dawki witaminy K, dlatego należy ją suplementować. Jeśli dziecko jest karmione mlekiem modyfikowanym, to nie ma konieczności uzupełniania tej witaminy. Witamina K zapewnia też prawidłowy metabolizm wapnia, który jest niezbędny do budowy kości.

Witamina D – dla mocnych kości i zdrowej skóry

Witaminy dla niemowląt są szczególnie ważne, ponieważ tworzą podstawę na kolejne lata. Witamina D odpowiada za budowę układu kostnego przez to, że zwiększa wchłanianie wapnia. Wpływa pozytywnie także na układ nerwowy oraz mięsień sercowy. Ma również działanie przeciwzapalne i zwiększa odporność organizmu. Witaminę D można dostarczyć dziecku, zabierając je na słońce (pod wpływem działania promieni słonecznych skóra ludzka wytwarza tę witaminę), ale może to okazać się niewystarczające dla prawidłowego rozwoju malca. Dlatego w zależności od karmienia mlekiem modyfikowanym bądź piersią witamina D powinna być dodatkowo aplikowana niemowlakowi. Na rynku dostępne są odpowiednie dla bardzo małych dzieci kapsułki twist-off, krople i saszetki. Niedobór tej witaminy dla niemowląt oznacza np. zbyt wolne zrastanie ciemiączek, krzywicę, nieprawidłowości w budowie czaszki (rozmiękanie kości czaszki) czy opóźnienie ząbkowania. Nadmiar witaminy D także jest groźny, dlatego odpowiednia dawka powinna zostać ustalona przez lekarza. Witaminę D należy podawać dzieciom od drugiego tygodnia życia.