Fani oburzeni zachowaniem Mariusza z "Żony dla Polaka". Nie zostawili na nim suchej nitki

Mariusz, uczestnik programu "Żona dla Polaka", wzbudził ogromne kontrowersje. Jego zachowanie wobec kandydatek wywołało falę krytyki wśród widzów. Internauci porównują go do bohatera filmu "Och Karol", który słynął z licznych romansów. Co takiego zrobił Mariusz, że widzowie są tak oburzeni?