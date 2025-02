Show "Żona dla Polaka" już za nami. W wielkim finale pojawiły się następujące pary: Joanna i Mariusz, Sebastian i Andżelika, Mateusz Nicola i oraz Łukasz, który na spotkanie przybył sam, lecz podczas programu dołączyła do niego Iga.

Sebastian z "Żona dla Polaka"

Sebastian z show "Żona dla Polaka" postanowił dać szansę Andżelice, której widać było, że od samego początku bardzo mocno wpadł w oko. Już na samym początku programu Sebastian pożegnał się z pozostałymi uczestniczkami, które postanowił, że chcą wrócić do Polski. U boku Sebastiana pozostała jedynie Andżelika. W relacji tej pary zdecydowanie inicjatywy przejmowała Andżelika, która np. jako pierwsze pocałowała Sebastiana. Jednak i on odwzajemnił pocałunek. Do końca nie było wiadomo, czy Andżelika i Sebastian postanowią coś stworzyć.

Nadszedł czas wielkiego finału, a para wybrała się do Polski. Podczas wyjazdu do Zakopanego wybrali się na masaż, gdzie wybranka Sebastiana otworzyła się i opowiedziała przed kamerą, co jej nie pasuje w Sebastianie.

Okazało się, że jest innym człowiekiem, niż przedstawiał się na samym początku, jak mówił, że nie lub nudy. Uważam, że nie umie się otworzyć jako człowiek. Nie daje nic od siebie i jest po to, żeby tylko być - wyjawiła Andżelika.

Uczestniczka dodała, że chciałaby spędzać czas u boku Sebastiana bardziej kreatywnie. Nie pasowało jej to, że uczestnik show po pracy siedzi cały czas w domu i nie ma zainteresowań.

"Żona dla Polaka: czy relacja Sebastiana i Andżeliki przetrwa?

Prowadzący show "Żona dla Polaka" Kacper Kuszewski zapytał Sebastiana i Andżelikę, jak obecnie wygląda ich relacja. Sebastian zdradził, że na samym początku, po wielu emocjonalnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w programie, nie wiedział, co czuje. Dodał, że wtedy nie wiedział, czy to był stres, czy nic nie czuje. Sprecyzował, że po czasie zorientował, się, że nie czuł nic do uczestniczek, a także próbował szukać sam siebie.

Czuję ulgę, że to koniec programu, że już wrócę do normalnych rzeczy i że ogólnie nie tylko nam się tak wydarzyło, że były komplikacje i niepewność - odpowiedział Sebastian.

Z mojej strony było podobnie. Sama próbowałam się oszukać, że być może jest jakieś uczucie, ale nie było go od początku - dodała Andżelika.

Andżelika zdradziła, że uważała się za osobę, która jest gotowa, aby założyć rodzinę i wziąć ślub. Jak powiedziała, to, że nie jest to Sebastian, niczego nie wyklucza.

Pomimo tego, że Sebastian i Andżelika nie poczuli do siebie nic więcej, pomimo złudnych myśli, że może tak być, to nie żałują udziału w programie.

