Już jest zwiastun nowego odcinka "Żona dla Polaka"! Tym razem to u Łukasza, a nie u Sebastiana dojdzie do zaskakujących sytuacji, a wszystko rozegra się za sprawą jednej z jego kandydatek. 35-latek podziękował już jednej z kobiet, które przyleciały do Chicago i jego wybór padł na Darię. Teraz Łukasz podczas wspólnych rozmów chce sprawdzić, do której z zaproszonych kobiet jest mu najbliżej. Niestety jedna z takich prywatnych rozmów, a w zasadzie mini randek zostanie przerwana w zaskakujący sposób i to za sprawą innej kandydatki. Aż trudno uwierzyć, że to się wydarzyło naprawdę!

W programie "Żona dla Polaka" doszło do scen zazdrości

„Żona dla Polaka” to nowy program randkowy Telewizji Polskiej, który niedawno zadebiutował na antenie TVP1. W reality-show czterej kawalerowie polskiego pochodzenia mieszkający w Chicago – Mariusz, Mateusz, Sebastian i Łukasz – poszukują miłości wśród kobiet z Polski. Kandydatki zaproszone do USA zamieszkują z uczestnikami w ich domach, co pozwala na bliższe poznanie ich życia codziennego, rodzin oraz przyjaciół. Program łączy elementy randkowe z promowaniem polskiej kultury i tradycji, ukazując życie Polonii w Stanach Zjednoczonych.

W mediach społecznościowych właśnie pojawił się nowy zwiastun i tym razem zobaczymy w nim Łukasza w roli głównej. 35-latek pracuje jako agent ubezpieczeniowy, dzięki czemu swoje obowiązki może wykonywać zdalnie podczas pobytu w Polsce, choć nie ukrywa, że życie na dwa kraje jest dość męczące, a w ciągu najbliższych pięciu lat chciałby "mieć żonę i chociaż jedno dzieciątko". W zwiastunie została przedstawiona jedna z randek Łukasza. Miła rozmowa została nagle przerwana po tym, jak do pokoju nieoczekiwanie i bez pukania do drzwi weszła Monika. 28-latka powiedziała wprost, że chciała zobaczyć, co u nich słychać i jak spędzają czas, ale po krótkiej rozmowie zostawiła randkujących samych. Kiedy wróciła po pozostałych dziewczyn, Iga zadała jej dość bezpośrednie pytanie o zazdrość:

Monia, co to za wybuch zazdrości? zapytała wprost Iga, po tym, jak Monika wróciła

Monika natychmiast odpowiedziała i zaprzeczyła, że chodzi o zazdrość, ale sytuacja wyglądała dość jasno!

Nie, absolutnie. Chciałam tylko zobaczyć, jak im się rozmawia. powiedziała lekko oburzona Monika.

Pozostałe kandydatki najwyraźniej nie miały zamiaru przeszkadzać Łukaszowi w prywatnej rozmowie, a Iga powiedział wprost:

Poczekam na swoją randkę powiedziała wprost Iga

Na to Monika z lekką złośliwością wypaliła:

A myślisz, że się doczekasz?

Dlaczego Monika zdecydowała się przerwać randkę Łukasza w "Żona dla Polaka"?

Monika to 28-letnia stylistka paznokci z Mysłowic, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i nie ukrywa, że jej pasją jest taniec i śpiew. Kobieta ma za sobą trudne doświadczenia i zostanie z powodu zdrady, co nadszarpnęło jej zaufanie do mężczyzn, ale nie poddaje się i nadal szuka miłości. Po nieoczekiwanej sytuacji z przerwaniem randki Łukasza przed kamerami zdradziła, że nie potrafi powiedzieć, dlaczego to zrobiła. Wygląda na to, że Monika działa dość impulsywnie.

Widzowie są zniesmaczeni zachowaniem Moniki w "Żona dla Polaka"

Internauci nie dowierzają, że w sytuacji, kiedy dwie osoby przebywają w sypialni za zamkniętymi drzwiami, ktoś mógłby wejść do pomieszczenia bez pukania. Pod zwiastunem nowego odcinka programu 'Żona dla Polaka" pojawiło się wiele krytycznych komentarzy, a fani jednogłośnie podkreślają, że to, co zrobiła Monika nie powinno mieć miejsca.

Szok i niedowierzanie! Jak ona mogła przerwać sypialnianą mini randkę?! I to tak bez pukania?

Żenada!!! ale desperacja!

Trochę cha*skie zachowanie.

Oglądacie program "Żona dla Polaka"? Sądzicie, że Łukaszowi uda się znaleźć swoją drugą połówkę?