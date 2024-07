Nagle tobie lub komuś podczas rozmowy zaczyna lecieć krew z nosa, a ty nie wiesz, jak zachować się w tej sytuacji. Mimo że to zdarzenie może wyglądać groźnie, nie panikuj. Podstawowa znajomość pierwszej pomocy pomoże zatamować krew z nosa bez konieczności telefonu na pogotowie.

Przyczyny krwotoku z nosa

Jednorazowy krwotok z nosa jest często spowodowany doraźnymi przyczynami, nie mającymi większego znaczenia dla ogólnej kondycji naszego organizmu. Może to być:

podrażnienie błony śluzowej nosa,

uraz nosa (dotkliwe uderzenie się w nos),

konsekwencja kataru (silne dmuchanie w chusteczkę może spowodować osłabienie naczynek krwionośnych w nosie).

Gdy krwotok z nosa powtarza się cyklicznie, wtedy możemy mieć do czynienia z poważnym objawem choroby, np. zaburzeniem krzepliwości krwi, zmianami naczyniowymi lub nowotworowymi. Jeśli to powtarzający się symptom – po zatamowaniu krwi, powinniśmy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Pierwsza pomoc przy zatamowaniu krwi z nosa

Podczas krwawienia z nosa należy usiąść (pozycja stojąca może doprowadzić do omdlenia, a pozycja leżąca do spływania krwi do organizmu zamiast na zewnątrz). W przypadku, gdy osoba poszkodowana ma katar, należy zalecić jej wydmuchanie nosa. Samo tamowanie wykonuje się za pomocą dłoni oraz chusteczki – ściskamy skrzydełka nosa dwoma palcami, a drugą ręką trzymamy chusteczkę. Odczekujemy kilka minut aż krwawienie ustanie.

Jeżeli jednak krwotok z nosa nie zmniejsza się, albo co gorsza jest coraz bardziej obfity, należy zadzwonić po pogotowie, ponieważ oznacza to, że może być to objaw poważnej choroby (tak jak wyżej – choroby układu krwionośnego czy zmian nowotworowych).

Osłabnięcie przy krwotoku z nosa

Krwotok z nosa jest silnym przeżyciem dla człowieka, dlatego często występują przy nim omdlenia. W takiej sytuacji powinniśmy ułożyć osobę w pozycji bocznej ustalonej:

Osobę kładziemy na boku, jej jedna ręka ułożona jest pod kątem prostym względem ciała i ugięta w łokciu, jedna noga (na zewnątrz) jest ugięta w kolanie, ale nie odrywa się od ziemi, a druga, przylegająca do podłogi, jest wyprostowana. Ważne, aby sprawdzić możliwość oddychania – odchyl głowę poszkodowanego do tyłu, aby zapewnić mu swobodny oddech.

Pozycja boczna ustalona jest bezpieczna, uniemożliwia zapadnięcie się języka, krew może swobodnie wypłynąć. Po prawidłowym ustawieniu osoby powinniśmy zadzwonić po pogotowie.

Czego nie należy robić przy krwotoku z nosa: