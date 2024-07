Przepis na to, jak jeść awokado jest bardzo prosty – pod każdą postacią, byle na surowo. Gotowanie i pieczenie sprawia, że ten egzotyczny owoc nabiera gorzkiego posmaku, i traci wartości odżywcze. A wartości tych ma całe mnóstwo, bo zawiera aż 20 różnych witamin i minerałów. Te, których w awokado jest najwięcej to: witaminy K, C, B5, B6 i E oraz kwas foliowy i potas.

Reklama

Awokado, znane u nas pod nazwą smaczliwki, to w Polsce owoc nadal bardzo egzotyczny – jeśli już jadany, to zwykle w daniach inspirowanych kuchnią meksykańską, w której awokado było obecne i bardzo cenione już w czasach azteckich. Wystarczy jednak poznać 7 głównych właściwości awokado, aby przekonać się do włączenia go na co dzień do swojej diety:

1. Zawiera więcej potasu niż banan.

Zobacz także

W awokado znajduje się 14% zalecanej dziennej dawki potasu, podczas, gdy w banan uchodzący za najbogatsze źródło tego pierwiastka, pokrywa tylko 10% dziennego zapotrzebowania. Utrzymywanie zawartości potasu w normie reguluje ciśnienie krwi, a co za tym idzie – zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu i uszkodzenia nerek.

2. Jest źródłem zdrowych dla serca kwasów jednonienasyconych.

Awokado to jedna z najbardziej kalorycznych roślin – zawiera aż 77% tłuszczu, a przeciętnej wielkości owoc ma ok. 430 kcal. Zdecydowaną większość tłuszczu w awokado stanowi jednak jednonienasycony kwas oleinowy – ten sam, który występuje w oliwie z oliwek (olej z awokado też już jest dostępny w niektórych sklepach). Zmniejsza on ryzyko zachorowań na raka i nie powoduje odkładania się cholesterolu we krwi.

3. Zwiększa absorpcję substancji odżywczych z innych owoców i warzyw.

Tłuszcz zawarty w awokado sprawia, że witaminy A, D, E i K oraz przeciwutleniacze są szybciej wchłaniane przez układ pokarmowy, co oznacza, że owoc ten dodany do potraw i sałatek zwiększa ich wartość odżywczą.

4. Chroni oczy dzięki zawartym w nim przeciwutleniaczom.

Awokado wpływa nie tylko na absorpcję przeciwutleniaczy, ale samo też jest bogatym źródłem tych składników odżywczych, zwłaszcza zeaksantyny i luteiny, które są bardzo istotne dla zdrowia oczu - zmniejszają ryzyko zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej oka, na które narażone są szczególnie osoby w podeszłym wieku.

5. Poprawia metabolizm dzięki zawartości błonnika.

Błonnik przyczynia się do utrzymywania odpowiedniej wagi ciała i reguluje poziom cukru we krwi. 100 g awokado zawiera aż 27% zalecanego dziennego spożycia błonnika.

6. Może obniżyć poziom cholesterolu i trójglicerydów.

Badania naukowe na grupie osób, które codziennie jadły awokado wykazały, że w ciągu 4 tygodni poziom „złego” cholesterolu i trójglicerydów w ich krwi spadł u nich o ok. 20%, a zawartość „dobrego” cholesterolu wzrosła o 11%.

7. Pomaga w odchudzaniu.

Awokado nie tylko jest pozbawione węglowodanów i szkodliwych tłuszczów, ale jedzone regularnie powoduje także znaczne zmniejszenie uczucia łaknienia.

Jak jeść awokado?

Awokado nadaje się do jedzenia tylko w postaci surowej, ponieważ nie toleruje wysokich temperatur. Owoc kroi się wzdłuż na pół i obydwie połówki przekręca w przeciwną stronę, aby wydobyć ze środka pestkę (wystarczy podważyć ją lekko nożem). Potem można obrać awokado i pokroić je na kawałki. W takiej postaci dodaje się je do sałatek, które bardzo efektownie wyglądają podane w wydrążonej z miąższu skórce awokado. Aby owoc nie sczerniał, kropi się go sokiem z cytryny. Miąższu z awokado można także używać jak masła – smarować nim chrupkie pieczywo, ser, krewetki, czy dodawać do sushi. Najbardziej popularna postać awokado to jednak pikantna meksykańska pasta guacamole, która prócz miąższu z tego owocu zawiera tylko limonkę i sól, a jej smaku nie da się porównać z żadnym sosem kuchni europejskiej. Pastę guacamole można jeść z mięsem albo z chipsami z tortilli.

Reklama